quando poderei consultar os valores de maio?

Daqui a pouco menos de duas semanas, o Governo Federal deverá retomar os pagamentos do Auxílio Brasil. Neste momento, o Ministério da Cidadania analisa os dados dos mais de 18 milhões de usuários que fazem parte do programa. Sem uma divulgação dos dados, é possível afirmar que ainda não é possível consultar as informações.

A divulgação, que ainda não tem data para acontecer, será disponibilizada no app do próprio Auxílio Brasil. O cidadão que ainda não tem o aplicativo, pode baixar o programa gratuitamente em celulares com sistema Android e iOS. A dica vale tanto para as pessoas que já estão na folha de pagamentos, como também para os que ainda não receberam nenhuma parcela, mas querem entrar no projeto.

Para os que já estão dentro do programa, a consulta ao app do Auxílio Brasil é importante para que ele saiba como está a situação do seu perfil oficial. Como dito, o Ministério da Cidadania analisa todos os dados dos beneficiários do projeto. Em algumas situações, eles optam pelo bloqueio. Quanto mais cedo o cidadão verificar que a suspensão existiu, mais rapidamente ele poderá encontrar uma solução para o problema.

Para os que ainda não receberam nenhuma parcela do Auxílio Brasil, mas querem fazer parte do programa, a consulta diária ao app também é importante. O Ministério da Cidadania afirma que realiza seleções de novos usuários todos os meses. Assim, mesmo quem não recebeu em abril, poderá ter uma chance em maio. A informação será divulgada justamente neste aplicativo.

O Ministério da Cidadania não cravou uma data para a divulgação das informações de maio do Auxílio Brasil. Em meses anteriores, os dados foram atualizados no app entre 48 horas e 24 horas antes do início dos repasses. No entanto, a principal dica agora é efetuar a verificação no app ao menos uma vez por dia.

E o vale-gás?

Segundo informações do Governo Federal, o vale-gás nacional atendeu pouco mais de 5 milhões de pessoas no último mês de abril. Os repasses foram realizados nas mesmas datas e nas mesmas contas do Auxílio Brasil.

No entanto, para este mês de maio, não há previsão de pagamentos do vale-gás nacional. O programa tem caráter bimestral, ou seja, realiza repasses a cada dois meses. De modo que a próxima liberação está marcada para o mês de junho.

De toda forma, o usuário também pode usar o app do Auxílio Brasil para descobrir os seus dados básicos do vale-gás nacional. Por lá, o cidadão poderá consultar valores, datas de pagamentos e até mesmo se o seu nome foi incluído na liberação do programa.

Auxílio Brasil

Nesta quarta-feira (4), o Senado Federal aprovou a Medida Provisória (MP) que cria o Auxílio Brasil. O texto prevê que a exigência de pagamentos mínimos de R$ 400 por pessoas deve seguir permanentemente.

Como o projeto já foi aprovado também na Câmara dos Deputados, o texto segue agora para análise presidencial. O presidente Jair Bolsonaro (PL) pode optar por sancionar ou vetar o texto. Segundo informações de bastidores, é provável que ele opte pela sanção.

De acordo com informações do Ministério da Cidadania, pouco mais de 18,06 milhões de famílias estão na folha de pagamentos do Auxílio Brasil agora. Ao mesmo passo, dados da Confederação Nacional de Municípios (CNM) mostram que mais de 1 milhão de brasileiros estavam na fila de espera para o programa no último mês de fevereiro.