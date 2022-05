Quanto rende R$ 1000 no Nubank?

Na última quarta-feira, 4 de maio, o Copom decidiu elevar a Taxa Selic para 12,75% ao ano, a décima alta consecutiva. Desse modo, é importante entender quais tipos de investimentos são vantajosos neste momento. Veja quanto rende R$ 1000 na conta do Nubank e na Poupança.

A diferença de rendimento do Nubank e da Poupança

A conta do Nubank oferece um rendimento automático de 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Ao ano isso garante uma rentabilidade de 12,65%, valor muito parecido com a taxa básica de juros (Selic). Sendo assim, a conta no Nubank possui um rendimento de aproximadamente 1% ao mês.

Já a tradicional poupança garante aos indivíduos uma rentabilidade mensal de 0,50%. Esse é o valor fixado quando a Taxa Selic encontra-se acima de 8,5%. Veja a seguir a diferença de rentabilidade da conta do Nubank e da Poupança no prazo de dois anos:

Poupança NuConta Dinheiro aplicado R$ 1 mil R$ 1 mil Saldo total bruto R$ 1.130,61 R$ 1.269 Saldo total líquido (descontado o Imposto de Renda) R$ 1.130,61 R$ 1.221,93 Rendimento total bruto R$ 130,61 R$ 269 Rendimento total líquido R$ 130,61 R$ 221,93

Além de uma maior rentabilidade, outra vantagem da conta do Nubank é a liberdade para retirar o dinheiro a qualquer momento, sem que haja prejuízos. Vale lembrar que na poupança o valor só pode ser resgatado a cada 30 dias.

Saiba mais sobre a NuConta

Como já dito anteriormente, o rendimento da conta do Nubank é superior ao da poupança. Desta forma, é importante saber como guardar dinheiro na conta do banco digital. O processo é bastante simples e deve ser feito pelo aplicativo da instituição.

O primeiro passo para guardar dinheiro no Nubank é ser usuário da instituição. Atualmente, qualquer cidadão com mais de 18 anos e que tenha um smartphone compatível com o aplicativo do banco digital pode abrir uma conta.

Após abrir a conta, será preciso acessar o aplicativo da fintech e clicar em “Conta”. Em seguida, o usuário deve clicar em “Dinheiro guardado” e “Guardar” localizado no canto inferior da página.

O próximo passo é digitar o valor que deseja guardar. Para isso é preciso que o dinheiro já esteja na conta corrente do usuário. Por fim, será preciso definir quando será possível resgatar o dinheiro. As possibilidades de resgate podem variar de acordo com o tipo de rendimento.

Vale informar que no site do Nubank é possível utilizar um simulador para conferir quanto o dinheiro renderia no banco digital em comparação com a poupança. “O Nubank nasceu para simplificar a vida das pessoas e devolver a elas o controle sobre a sua vida financeira. Por isso, temos um jeito fácil de visualizar os rendimentos da nossa conta digital e entender se ela é ideal para você: um simulador da conta do Nubank”, informa a fintech.

O simulador de rendimentos do Nubank possibilita que os usuários do banco digital analisem diversos cenários. Sendo assim, é possível alterar o valor do depósito inicial e o adicionado por mês para conferir qual seria o rendimento em várias situações.