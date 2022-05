Que sufoco! Precisando de uma ajudinha financeira? Veja o melhor cartão de crédito para negativados

Cada empresa trabalha de um modo. Com isso, as instituições financeiras buscam diferentes perfis de pessoas para compor sua cartela de clientes. Antigamente, era bem difícil uma pessoa com nome no SPC/Serasa, conseguir empréstimo ou cartões. Hoje, não mais. Por isso, veja o melhor cartão de crédito para negativados com o Notícias Concursos na matéria deste sábado (28).

Antes de tudo, é bom destacar que atrasar uma conta ou fatura não te torna negativado. Isso só acontece quando esse atraso perdura um tempo. Mas, a empresa comunica antes que colocará uma restrição em seu nome. No site do SPC e Serasa você pode fazer uma consulta em seu CPF para saber como está a situação do seu “nome”. Dito tudo isso, confira agora o melhor cartão de crédito para negativados.

Como está seu score?

As instituições financeiras usam seus próprios critérios para definir para quem liberará crédito ou não. Não são todos os bancos que oferecem cartões para negativados. Alguns estão em busca de um perfil de cliente diferente.

As condições para liberação de crédito para uma pessoa que está com nome sujo, podem diferir daquelas que não tem nenhuma restrição. De certa forma, o cliente negativado apresenta mais risco para uma empresa, dessa forma, precisa fazer esse risco compensar.

Isso acomete, muitas vezes, taxas mais altas de juros e limites baixos. Mas, cada caso é analisado individualmente. Os critérios e mecanismos dessa relação não são expostos pelas empresas de forma clara.

Qual é o melhor cartão de crédito para negativados?

Na verdade, não há uma resposta certa para esse questionamento. Cada produto financeiro vai servir para uma necessidade diferente. Portanto, confira a lista que preparamos abaixo e veja qual opção melhor se adapta ao seu projeto.

Cartão Trigg

A empresa conta com um cartão totalmente digital. O processo de solicitação de cartão e abertura de conta é todo online e realizado dentro do aplicativo. Você deve buscar pelo banco em sua loja de aplicativo e se cadastrar e seguir o passo a passo solicitado. A resposta é dada em pouco tempo e você pode administrar tudo pelo app.

Cartão Santander Sx

Para solicitar esse cartão, a pessoa precisa ter uma renda mínima de R$ 500,00 para quem tem conta no banco, e de R$ 1.045,00 para não correntista. Ele tem anuidade grátis para compras acima de R$ 100,00 mensais. Você passará por análise de crédito, mas o banco tem fácil aprovação.

Cartão Neon

Outro banco digital que possui fácil aprovação é o banco Neon. A renda mínima exigida é de R$ 800,00 e o cartão é livre de anuidade.

Esses são alguns exemplos de cartões que liberam crédito mais facilmente para pessoas com restrição no nome. Então, sabendo qual melhor cartão de crédito para negativado pode escolher a opção que for mais vantajosa para você.

