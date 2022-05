Queda de energia é registrada em diversas regiões de Maceió

A Equatorial Energia explicou que problema teve origem na subestação da Chesf

Na manhã deste domingo, 1º, diversas regiões de Maceió registraram falta de abastecimento de energia elétrica. Apesar de não ter demorado muito tempo, dificuldades foram sentidas, principalmente no trânsito.

Reprodução / Whatsapp

Nas redes sociais, diversas pessoas se queixaram da inoperância dos semáforos da Avenida Durval de Goés Monteiro e Fernandes Lima.

A esse respeito, a Equatorial Energia emitiu nota na qual informa que a interrupção do fornecimento teve origem na subestação da Chesf, localizada no município de Messias e que é responsável por suprir as subestações da empresa.

Além da Capital, municípios alagoanos localizados nas regiões do Agreste, Zona da Mata, litoral norte e área metropolitana de Maceió também foram afetados.

Segundo a distribuidora, a ocorrência foi registrada às 8h40 e o serviço foi normalizado por volta das 9h15. Esclarecimentos foram solicitados à Chesf, sobre o que ocasionou a falha na subestação da transmissora e consequente desligamento para os clientes.