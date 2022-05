Quem foi Anita Garibaldi? – Notícias Concursos

Quem foi Anita Garibaldi: conheça essa personalidade da história brasileira

O nome de Anita Garibaldi é muito importante para a história brasileira devido à associação do mesmo com Giuseppe Garibaldi, figura que participou da Revolução Farroupilha e da Unificação Italiana.

Dessa forma, não é de se surpreender que questões que envolvem a figura de Anita aparecem com frequência dentro dos principais vestibulares do Brasil. Ainda, você também pode usar a biografia de Anita Garibaldi e a sua relação com a história do Brasil como repertório para a sua redação.

Para que você possa entender mais sobre essa personalidade, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre Anita Garibaldi. Vamos conferir!

Quem foi Anita Garibaldi: introdução

Anita Garibaldi viveu entre os anos de 1821 e 1849 e recebeu o nome de “heroína dos dois mundos”, uma vez que participou de importantes embates na Itália e no Brasil.

Quem foi Anita Garibaldi: Revolução Farroupilha

A Revolução Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos, aconteceu no Rio Grande do Sul entre os anos de 1835 e 1845, durante o Período Regencial. Um dos principais dos líderes do movimento foi o italiano Giuseppe Garibaldi, que se tornaria o marido de Anita.

O revolucionário conheceu Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva, que ficaria conhecida como Anita Garibaldi, na cidade de Laguna, em Santa Catarina. Na ocasião, Anita era casada.

Na ocasião, Garibaldi havia acabado de conquistar, ao lado de seus de outros membros da Revolução, a cidade de Laguna durante a revolução. Anita conheceu o revolucionário e se apaixonou por ele. Os dois se casariam pouco tempo depois.

Em pouco tempo ao lado do companheiro, Anita aprendeu a usar armas de fogo. Na ocasião, Laguna havia acabado de se tornar a sede do governo da República Juliana e a esposa do revolucionário passou a viver os perigos existentes em uma guerra.

Quem foi Anita Garibaldi: na Itália

Em 1847, Anita Garibaldi estava na Itália para ficar à frente da organização de uma tropa de mil homens que, ao lado de Giuseppe Garibaldi, participariam de movimentos para consolidar a unificação da Itália.

Porém, Anita morreria apenas dois anos depois, vítima de uma doença.