quem pode atualizar o sistema através do app

Nesta semana, o Governo Federal anunciou que pouco mais de 8 milhões de brasileiros podem perder benefícios sociais por falta de atualização do Cadúnico. Ao menos uma parte dos usuários que estão nesta situação, não precisam sair de casa para realizar a atualização e resolver o problema. O app do Cadúnico dá esta opção.

Mas nem todo mundo pode usar o aplicativo para atualizar o sistema. Segundo o Ministério da Cidadania, a opção de atualização remota é válida apenas para as pessoas que estão com o Cadúnico desatualizado por tempo, ou seja, quando não realizam o processo há mais de dois anos. Neste caso, ele poderá atualizar o sistema pelo app.

Existem situações em que o sistema do Cadúnico está desatualizado não devido ao tempo, mas por causa das inconsistências nas informações. Para o grupo de pessoas que está com este problema, o processo não pode ser realizado pelo app. Será preciso ir pessoalmente para o local indicado pela prefeitura da sua cidade.

Em regra geral, o Cadúnico precisa ser atualizado sempre uma vez a cada dois anos. A dica para quem está no Auxílio Brasil é realizar o ato uma vez por ano. Entretanto, a principal dica é mesmo realizar a atualização sempre que houver uma mudança estrutural na família. Uma morte, um nascimento ou mesmo uma alteração na renda per capita devem ser imediatamente informadas no sistema.

Qualquer cidadão que está dentro do Cadúnico pode verificar se o seu perfil está atualizado ou não. Basta abrir o app oficial, inserir os seus dados pessoais e consultar a sua situação. A prática da verificação é importante sobretudo para as pessoas que não lembram quando foi a última vez que eles atualizaram o sistema.

Prazo terminando

Como dito, o Governo Federal anunciou recentemente que pouco mais de 8 milhões de brasileiros podem perder o direito de receber benefícios sociais por falta de atualização no Cadúnico. Portanto, é importante atentar para os prazos.

As pessoas que estão com o sistema desatualizado por tempo, ou seja, aquelas que não atualizam o Cadúnico há mais de dois anos, precisam atualizar o sistema ao menos até o final deste ano de 2022, para não perder os benefícios.

Já os indivíduos que estão com o sistema desatualizado por inconsistências nos dados, precisam realizar a atualização até o final do próximo mês de julho, também sob pena de perder os seus benefícios sociais.

Cadúnico

O Cadúnico é uma espécie de lista do Governo Federal que reúne os nomes das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. São brasileiros que se candidatam para receber programas sociais porque precisam de ajuda.

A simples entrada no Cadúnico não garante o recebimento de nenhum benefício social. Quem faz parte da lista, apenas tem um aumento de chances de entrada em programas não apenas do Governo Federal, como também de estados e municípios.

Do ponto de vista nacional, alguns programas sociais exigem a inscrição ativa no Cadúnico. São os casos do Auxílio Brasil, do vale-gás nacional e da Tarifa Social de Energia Elétrica, por exemplo.