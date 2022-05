Questor abre vagas para diversas funções

A Questor, empresa que promove soluções em softwares de alta performance para mercado corporativo, organizações contábeis, pequenas e médias empresas, abriu novas vagas para diversas funções.

Há chances para Suporte Folha de Pagamento, Executivo de contas, Implantação Folha de Pagamento, Supervisor (a) Customer Success, Desenvolvedor Delphi, Suporte Fiscal Contábil, Analista de Regra de Negócio Fiscal, Programador C# .net, Programador C# .net Sênior, Assistente administrativo, Implantação Fiscal,Suporte ERP, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função e grande parte das vagas são para atuação em Chapecó, Santa Catarina. Outras oportunidades são para Curitiba, no Paraná, Ribeirão Preto e São Paulo, interior e capital do estado homônimo.

De acordo com a empresa, os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, que inclui Vale Alimentação, Vale Transporte, Plano de Saúde, Folga no dia do aniversário, acesso à Universidade Corporativa e Programas de Valorização.

Sobre a empresa

A Questor é especialista em soluções tributárias para organizações. A companhia atua na área contábil há mais de 35 anos, onde também passou a ofertar softwares de gestão para empresas de pequeno e médio porte aos mais diversos segmentos. Já há alguns anos atua com a oferta de soluções fiscais para o mercado corporativo, atendendo empresas do lucro real e presumido.

Além disso, a empresa é reconhecida no mercado por ter as ferramentas mais completas e automáticas do segmento, que transformam o ambiente operacional em robotizado.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão se candidatar diretamente na página do linkedIn da empresa. Clique aqui para conferir e se inscrever.