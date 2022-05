Raia Drogasil abre vagas de emprego pelo país

A Raia Drogasil, líder no mercado de drogarias, abre vagas de emprego pelo país. A empresa está contratando profissionais que se encaixem com o perfil das oportunidades oferecidas, além de possuir experiência profissional e facilidade com o trabalho ao público. Acompanhe mais informações relevantes.

Raia Drogasil anuncia oportunidades de trabalho

Presente em mais de quinze estados, a Raia Drogasil é líder no segmento de drogarias dentro do Brasil. Buscando novos colaboradores, a companhia está oferecendo um novo processo seletivo que abrange diferentes níveis hierárquicos e requerem experiência profissional em todas as áreas.

Foram retiradas no link do InfoJobs, as seguintes oportunidades disponíveis na companhia:

Assistente de Backoffice – Porto Alegre;

Farmacêutico – diversas unidades do Brasil;

Operador de Cobrança – Porto Alegre;

Consultor de Vendas – diversas unidades do Brasil.

Além de salários compatíveis aos cargos, a companhia oferece ajuda de custo, bônus por resultados alcançados, comissões e veículo da empresa para cargos que exigem a utilização do mesmo.

Veja também: Stefanini abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Como realizar a candidatura

Para os profissionais que buscam uma recolocação no mercado de trabalho, e queiram se inscrever em uma das vagas abertas na Raia Drogasil, é necessário atender às exigências da função que pretende exercer, pois somente serão aceitos candidatos que atendam todos os requisitos. As candidaturas estão sendo feitas de forma virtual, através da página de inscrição.

Vale destacar a importância do preenchimento correto de todos os campos obrigatórios da ficha cadastral, pois é através dos dados pessoais que a companhia entrará em contato com o candidato para instruí-lo sobre as próximas etapas do processo seletivo.

Acompanhe todas as informações do Notícias Concursos.