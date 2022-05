Receita aguarda mais de 10 milhões de declarações

Mais de 10 milhões de declarações ainda são esperadas pela Receita Federal a 12 dias do fim do prazo para o envio. Os cidadãos brasileiros têm até o próximo dia 31 de maio para enviar as informações. Quem não respeitar o limite de tempo, poderá ter que pagar uma multa que varia entre R$ 165,74 e 20% do imposto devido.

A última atualização aconteceu nesta quarta-feira (18), às 11h. Até aquele momento, a Receita Federal confirmou o envio de 23.216.964 documentos. O montante representa 68% do total esperado para este ano. Ao todo, o órgão espera que pouco mais de 34,1 milhões de declarações sejam oficialmente entregues até o final do prazo.

Pessoas que precisam declarar o documento:

quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021;

quem recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado;

quem obteve, em 2021, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;

quem teve isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias;

quem teve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural no ano passado;

quem tinha, até o último dia de 2021, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil;

quem passou para a condição de residente no Brasil em qualquer mês e se encontrava nessa condição até 31 de dezembro de 2021.

Inicialmente, a Receita Federal decidiu que o prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda seria o dia 29 de abril. No entanto, a pressão de vários setores da sociedade fez com que o órgão decidisse alterar a data limite para o próximo dia 31 de maio. As demais regras não foram modificadas.

A ordem dos lotes

A Receita Federal lembra que as pessoas que declaram o Imposto de Renda mais cedo, possuem mais chances de receber uma possível restituição logo nos primeiros lotes. O órgão já confirmou as cinco datas de pagamentos. Veja abaixo:

31 de maio;

30 de junho;

29 de julho;

31 de agosto; e

30 de setembro.

Especialistas dizem ainda que as pessoas que deixam para declarar o Imposto de Renda apenas nas últimas datas podem encontrar dificuldades para enviar a declaração devido ao alto número de cidadãos tentando realizar o envio em simultâneo. Há, portanto, uma alta possibilidade de congestionamento no sistema.

Envio gratuito para o Imposto de Renda

Cidadãos que não possuem muita familiaridade com o sistema de envio da declaração do Imposto de Renda e não querem correr o risco de cair na malha fina por causa de erros, podem procurar a ajuda da figura do contador.

Para quem tem algum dinheiro sobrando, a dica é procurar um profissional particular para que ele possa ajudar no processo de envio das documentações exigidas para a declaração do Imposto de Renda neste momento.

Para as famílias mais carentes, uma dica é buscar ajuda de estudantes de contabilidade em universidades, faculdades e instituições técnicas. Vários cursos oferecem ajuda gratuita para o envio dos documentos.