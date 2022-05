Receita já recebeu 83% das declarações

A Receita Federal divulgou nesta sexta-feira (27), um novo balanço do processo de declaração do Imposto de Renda neste ano de 2022. Segundo as informações oficiais, pouco mais de 83% dos cidadãos brasileiros que precisam enviar as informações, já realizaram o envio das documentações.

Em números totais, a Receita Federal anunciou que já recebeu as documentações de 28.512.666 pessoas. Ao todo, estima-se que pouco mais de 34,1 milhões de cidadãos precisem enviar as documentações. As mais de 5 milhões que ainda não enviaram nada, precisam se apressar porque o prazo está chegando ao fim.

Segundo a própria Receita Federal, os cidadãos têm até o próximo dia 31 de maio para realizar a entrega da declaração. Portanto, faltam menos de quatro dias para o final do prazo. A dica central dos especialistas na área é não deixar para enviar as documentações apenas no último dia. A decisão pode custar caro para o cidadão.

De acordo com a Receita Federal, quem deixa para enviar a declaração do Imposto de Renda apenas nos últimos dias, corre o risco de não conseguir enviar nada devido aos possíveis e prováveis problemas no sistema. Eles podem ocorrer por causa do grande número de atrasados que deixaram tudo para a última hora.

Para realizar o envio da declaração do Imposto de Renda, o cidadão precisa baixar o app da Receita Federal e inserir as informações básicas de ganhos. Em alguns casos, o processo demora porque exige que o cidadão envie documentos que ele ainda não tem em mãos. Nesse sentido, a dica é não deixar tudo para a última hora.

Quando a restituição começa?

Segundo as informações da própria Receita Federal, os pagamentos da restituição do Imposto de Renda começam na próxima terça-feira (31). O primeiro lote será pago para os cidadãos que possuem prioridades em lei.

Recebem o primeiro lote:

Idosos com mais de 80 anos

Idosos com mais de 80 anos de idade podem receber o lote logo no próximo dia 31 de maio. A Receita Federal estima que pouco mais de 226 mil pessoas se enquadram justamente neste grupo.

Idosos com mais de 80 anos de idade podem receber o lote logo no próximo dia 31 de maio. A Receita Federal estima que pouco mais de 226 mil pessoas se enquadram justamente neste grupo. Contribuintes entre 60 e 79 anos

Segundo a Receita Federal pouco mais de 2,3 milhões de pessoas se enquadram neste grupo.

Segundo a Receita Federal pouco mais de 2,3 milhões de pessoas se enquadram neste grupo. Contribuintes com alguma deficiência física ou mental

A Receita aponta que pouco mais de 149 mil contribuintes se encaixam neste grupo. Aqui também são incluídas as pessoas que possuem alguma doença grave.

A Receita aponta que pouco mais de 149 mil contribuintes se encaixam neste grupo. Aqui também são incluídas as pessoas que possuem alguma doença grave. Profissionais do magistério

Neste grupo, a Receita Federal considera apenas as indivíduos que possuem o magistério como única ou como a maior fonte de renda. Mais de 702 mil pessoas se encaixam neste quadro.

Mudanças no Imposto de Renda ainda não estão valendo

No Congresso Nacional, vários projetos de lei tentam mudar algumas regras sobre a declaração do Imposto de Renda. Entre as ideias, está até mesmo a própria Reforma Tributária, que segue em tramitação no Senado.

No entanto, nenhum dos projetos passou pela aprovação total dos parlamentares. Dessa forma, as regras apontadas nos textos ainda não possuem nenhum tipo de impacto na declaração do Imposto de Renda deste ano.

Para 2022, seguem valendo a maioria das regras registradas em anos anteriores. Quem não envia a declaração até o final do prazo, por exemplo, precisa pagar uma multa que pode chegar até a 20% do valor do imposto devido.