Refrio anuncia NOVOS empregos pelo país

A Refrio, empresa do ramo de armazenamento e distribuição de produtos frios, congelados e secos, anunciou novas oportunidades de trabalho para o país. Confira abaixo os cargos que estão com vagas a serem preenchidas e veja como se inscrever.

No mercado desde 1978, a Refrio desenvolve seu trabalho voltado para o armazenamento, e distribuição de alimentos congelados, resfriados e secos. Com instalações amplas, preparadas para transportar produtos dos mais variados tipos em qualquer que seja a temperatura.

Com uma linha de equipamentos inteiramente mecanizada, que possibilita a movimentação da carga de forma ágil e segura, a instituição se faz presente em todas etapas das operações, garantindo para seus clientes eficiência e excelência do início ao fim das operações.

De acordo com avaliações de colaboradores, a instituição possui plano de cargos e salários que faz com que o funcionário possa crescer dentro da empresa, que possui uma estrutura bem organizada e favorece a harmonia no local de trabalho.

Recentemente a companhia anunciou através da InfoJobs, oportunidades de trabalho com vagas em aberto. Confira abaixo quais os cargos disponíveis e veja como realizar sua inscrição:

Auxiliar de Manutenção Geral (Jundiaí – SP);

Auxiliar de Eletricista (Jundiaí – SP);

Auxiliar de Manutenção (Jundiaí – SP).

Como se candidatar

Para fazer parte da equipe de funcionários da Refrio, é importante estar atento às exigências e qualificações. Para saber como realizar a inscrição, acesse o link de participação e obtenha mais informações acerca da empresa e das vagas ofertadas.

