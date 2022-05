Relatório da Unesco revela melhoria no desempenho das meninas em matemática

A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) publicou nesta semana um relatório que revela melhora no desempenho das meninas em relação ao aprendizado em matemática na educação básica. O relatório analisa as diferenças de gêneros.

De acordo com o documento, a disparidade no aprendizado de matemática de meninas e meninos diminuiu nos últimos 20 anos. O relatório analisou os estudantes do ensino básico de 120 países. Ainda segundo o relatório, mesmo em países mais pobres, a diferença de aprendizado teve redução. Em alguns locais, as meninas superam os meninos na área.

No relatório a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, ressalta os avanços:

“Nos últimos 20 anos, avanços gigantescos foram feitos na educação de meninas e mulheres. Hoje, praticamente tanto meninas quanto meninos podem ter acesso à aprendizagem e completar os estudos – a diferença entre os gêneros é agora inferior a 1%”, explica.

O relatório aponta ainda que nos primeiros anos do ensino fundamental, o desempenho dos meninos é melhor na área. No entanto, no decorrer do percurso escolar a diferença de gênero desaparece.

Apesar disso, preconceitos e estereótipos ainda podem afetar o desempenho das meninas nas áreas de matemática, ciências e tecnologia. Os meninos continuam tendo mais destaque na maioria dos países analisados no relatório da Unesco.

De acordo com Audrey, essa questão deve ser vista como central. “De fato, para que todos os alunos sejam iguais, os atores da educação devem colocar a igualdade de gênero no centro de suas ações”, afirmou.

Nesse sentido, a Unesco ressalta que “a reforma da igualdade de gênero na educação não pode ser feita apenas pelo governo sozinho, ela requer a atenção de todos os atores”.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Cursinho Pró-Enem da UFPB recebe inscrições para novas turmas.