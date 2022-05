Respostas do NYT Spelling Bee (maio de 2022)

Hoje as pessoas estão mostrando muito interesse em jogar alguns jogos desafiadores. The New York Times Spelling Bee é um jogo de quebra-cabeça popular que os usuários adoram jogar. Este jogo foi lançado no jornal mais cedo, mas depois de ver sua popularidade ao longo dos anos, a empresa o lançou online. Agora os usuários podem jogar este jogo online também. O objetivo dos usuários neste jogo é formar o máximo de palavras que conseguirem com sete conjuntos de letras. Então, hoje, estamos fornecendo a você tudo sobre o NYT Spelling Bee Game e suas respostas.

O que é NYT Spelling Bee?

O NYT Spelling Bee é um popular jogo baseado em quebra-cabeças publicado no The New York Time Anterior. Foi lançado em 2014 pela Frank Logo. Mas no final de 2018, a versão digital deste jogo foi lançada online e impressa. Desde o lançamento da versão digital, o jogo recebeu um reconhecimento incrível. Por enquanto, ele é mantido por Sam Ezersky, que cria quebra-cabeças diariamente e os faz viver às 3h da manhã no leste todos os dias.

Como jogar NYT Spelling Bee

É um jogo emocionante que requer algum foco e conhecimento de palavras reais. O jogo dará uma grade de favo de mel de sete letras a partir da qual os jogadores podem fazer algumas palavras reais de quatro ou mais letras. As palavras devem ser criadas apenas a partir dessas sete letras e devem ter algum significado real. Um jogador começará a ganhar pontos quando fizer algumas palavras.

Quando os jogadores recebem alguns pontos por criar uma palavra adequada, eles também receberão elogios do jogo como genial, sólido e incrível. Os jogadores fazem mais palavras possível, e um jogador receberá um prêmio de Abelha Rainha se encontrar todas as palavras do quebra-cabeça. Há também um pangrama que os usuários precisam fazer, criando uma palavra adequada usando todas as sete letras que ajudarão a receber mais valor de bônus.

Truques para ganhar mais pontos no NYT Spelling Bee

O principal truque para se tornar um especialista neste jogo é praticar regularmente o jogo para que você possa ter uma ideia. Para isso, deve consultar também o jogo anterior do dia; isso lhes dará uma idéia de que tipo de respostas podem ser geradas a partir dessas sete letras. Você ficará surpreso depois de ouvir essas palavras, e isso o ajudará a pensar nessa direção. Quando seu processo de pensamento mudar, você começará a pensar no próximo nível.

Pensamos em usar uma única letra uma vez em uma determinada palavra, e isso é um grande erro; o jogo permite usar uma letra específica várias vezes para formar uma nova palavra. Portanto, certifique-se sempre de tentar reutilizar as mesmas letras para criar uma nova palavra.

O jogo também tem a regra de usar letras centrais em cada palavra. Muitas pessoas enfrentam que sua palavra é rejeitada porque não usaram a letra central. Portanto, crie estratégias de letras centrais para fazer muitas vezes uma nova palavra a partir disso. Outra coisa importante que você deve saber sobre este jogo é que ele não adiciona S em seu quebra-cabeça porque muitas palavras no plural podem ser criadas com essa letra. Mas não significa ignorar o plural; muitas outras palavras no plural podem ser formadas usando a letra S.

Respostas do NYT Spelling Bee maio de 2022

Então, aqui estamos fornecendo a você todas as respostas para o NYT Spelling Bee; os usuários podem tirar uma ideia dessas respostas e se preparar para o próximo jogo. Fornecemos as soluções em termos de data, para que os usuários obtenham facilmente o que estão procurando. Aqui estão as respostas.

Perguntas frequentes

O que é o NYT Spelling Bee e de onde ele vem?

Resp. NYT Spelling Bee é um jogo popular baseado em quebra-cabeças do jornal New York Times. Em 2018, a empresa lançou a versão digital do jogo.

Quem está criando quebra-cabeças para o NYT Spelling Bee agora?

Resp. Por enquanto, Sam Ezersky está criando todos os quebra-cabeças para seus usuários.

Por que devemos ir com o Pangram’s Answer todos os dias?

Resp. A Resposta Pangram é uma palavra que requer a combinação de todas as sete letras. É uma excelente opção encontrar o Pangram todos os dias para conseguir mais pontos.

Conclusão:

NYT Spelling Bee é um jogo popular que ganha popularidade no jornal. Mas quando se trata de online, a popularidade do jogo sobe para o próximo nível, pois é um jogo desafiador que requer um bom processo de pensamento e alguma inteligência. Estes foram os Respostas diárias do Spelling Bee 2022 do NYT. Espero que tenhamos tirado todas as suas dúvidas, se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo.

