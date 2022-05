Resultado da +Milionária 01 – Site Informativo MidasSorte

Confira o PRIMEIRO resultado +Milionária, realizado no dia 28/05/2022 ( Sábado ), a partir de 20:00h, (horário de Brasília), no “Espaço de Loterias da Caixa”, Av. Paulista, 750 , São Paulo/SP, sob a supervisão e responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

— MidasSorte, o jogo por esporte e entretenimento!!!

Resultado da +Milionária 001 DEZENAS NA ORDEM DE SORTEIO Primeiro Sorteio – Globo 01 a 50 “Bolinhas”

23440107

0315 Segundo Sorteio – Globo 01 a 06 “Trevinhos”

42 DEZENAS EM ORDEM DE CRESCENTE Primeiro Sorteio – Globo 01 a 50 “Bolinhas”

01030715

2344 Segundo Sorteio – Globo 01 a 06 “Trevinhos”

24 …. ACUMULOU!!… Essa Loteria acumulará bastante, pois existem 238.360.500 jogos distintos de 06 Bolinhas ( 6 em 50 ) + 02 trevinhos ( 2 em 6 ) possíveis. Prêmio Estimado para Resultado +Milionária 001 …SÁBADO. 04/06/2022 Prêmio Mínimo faixa principal ( 6+2 ): R$ 10.000.000,00 !!!Prêmio Estimado: R$ ………… !!! Distribuição das Premiações …postado tão logo a Caixa faça a Liberação oficial do rateio. Premiações – + Milionária 001 Faixa de premiação Nº de Ganhadores Valor de prêmio (R$) 06 Bolinhas + 02 Trevinhos 0 ACUMULADO Essa Faixa acumulará bastante, pois existem 238.360.500 jogos distintos de 06 Bolinhas ( 6 em 50 ) + 02 trevinhos ( 2 em 6 ) possíveis. 06 Bolinhas + 00 ou 01 Trevinho 01 R$ 392.567,53 05 Bolinhas + 02 Trevinhos 06 R$ 52.342,34 05 Bolinhas + 00 ou 01 Trevinho 80 R$ 3.925,67 04 Bolinhas + 02 Trevinhos 227 R4 1.482,31 04 Bolinhas + 00 ou 01 Trevinho 3501 R$ 96,11 03 Bolinhas + 02 Trevinhos 4725 R$ 50,00 03 Bolinhas + 01 Trevinho 34159 R$ 24,00 02 Bolinhas + 02 Trevinhos 33671 R$ 12,00 02 Bolinhas + 01 Trevinho 243056 R$ 6,00 Cidades onde foram registradas as apostas ganhadoras no resultado +Milionária 001:

==> Santos/SP – 6/1

Aqui nessa página, você encontrará o Resultado da +Milionária “!

+Milionária – Nova Loteria da Caixa Econômica Federal.

A +Milionária é uma das modalidades de loterias administradas pela Caixa Econômica Federal. Apenas maiores de 18 anos podem apostar, conforme Art. 81, inciso VI, da lei 8.069/90. Essa Loteria oficial tem cunho social, com parte da arrecadação, sob a tutela da União, aplicada em vários setores da sociedade ( Seguridade;Educação; Cultura; Segurança Pública; Esporte). Vide tabela dessas aplicações no site da Caixa Econômica Federal.

Terá o PRIMEIRO SORTEIO em 28/05/2022 – a partir de 20:00h.

ESSA LOTERIA TERÁ 01 SORTEIO POR SEMANA ( todos os SÁBADOS ).

O MidasSorte , como de praxe, acompanharemos o sorteio de mais essa Loteria da Caixa: + Milionária , que é realizado sob a supervisão e responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Acompanhe aqui conosco, as 06 ( seis ) bolinhas e os 02 Trevinhos sorteados!!!

Vamos fazer uma Síntese explicativa dessa Loteria, porém, indicamos a você que acesse o Site Oficial da Caixa, onde terá as informações completas.

Item 01 — Universo de Números : São 02 ( fases ) de sorteios

Primeira Fase – Bolinhas – 01 a 50. São 50 ( cinquenta ) bolinhas no Globo, de onde são extraídas 06 ( seis ) para compor o resultado.

Segunda Fase – Trevinhos – 01 a 06. São 06 ( seis ) bolinhas no Globo, de onde são extraídas 02 ( duas ) para compor o resultado.

Item 02 — Como jogar:

Você pode marcar a aposta mínima: 06 Bolinhas e 02 Trevinhos , custando R$ 6,00.

Com o acréscimo de preço na Aposta, pode-se marcar de 06; 07; 08; 09; 10; 11; máximo 12 Bolinhas e 02; 03; 04; 05; 06 Trevinhos.

Exemplo:

06 Bolinhas + 02 ou + 03; ou + 04; ou +05; ou os 06 Trevinhos => R$ 6,00 ; R$ 18,00; R$ 36,00; R$ 60,00; R$ 90,00.

07 Bolinhas + 02 ou + 03; ou + 04; ou +05; ou os 06 Trevinhos => R$ 42,00 ; R$ 126,00; R$ 252,00; R$ 420,00; R$ 630,00.

08 Bolinhas + 02 ou + 03; ou + 04; ou +05; ou os 06 Trevinhos => R$ 168,00 ; R$ 504,00; R$ 1.008,00; R$ 1.680,00; R$ 2.520,00.

…. seguindo assim até o máximo de 12 Bolinhas + 06 Trevinhos, pagando R$ 83.160,00 por essa aposta.

( A TABELA DE PREÇOS COMPLETA , você encontra no Site Oficial da CAIXA ).

Item 03 — PREMIAÇÃO : Da Arrecadação, o Prêmio Total corresponde a 43,35 %. Dessa porcentagem, após deduzir 5% para Composição da Reserva para garantir prêmios fixos e o mínimo da Primeira faixa, é feito a distribuição de Prêmios nas faixas de premiação.

As faixas de premiação serão Fixas e Variáveis , serão 10 FAIXAS.

04 ( quatro ) Faixas Fixas;

– Acerto de 02 Bolinhas + 01 Trevinho => R$ 6,00.

– Acerto de 02 Bolinhas + 02 Trevinhos => R$ 12,00.

– Acerto de 03 Bolinhas + 01 Trevinho => R$ 24,00.

– Acerto de 03 Bolinhas + 02 Trevinhos => R$ 50,00

Após a dedução dessa Premiação Fixa, o Valor será destinado a 06 faixas com distribuição percentual:

06 ( Seis ) Faixas Variáveis, conforme rateio e Número de Ganhadores;

– Acerto de 06 Bolinhas + 02 Trevinhos => 62 % ( sessenta e dois por cento ). Garantido o Prêmio Mínimo de R$ 10 milhões para rateio entre os Ganhadores dessa faixa.

– Acerto de 06 Bolinhas + 00 ou 01 Trevinho => 10 % ( dez por cento ). Total a ser rateado entre os Ganhadores dessa faixa.

– Acerto de 05 Bolinhas + 00 ou 01 Trevinho => 08 % ( oito por cento ). Total a ser rateado entre os Ganhadores dessa faixa.

– Acerto de 05 Bolinhas + 02 Trevinhos => 08 % ( oito por cento ). Total a ser rateado entre os Ganhadores dessa faixa.

– Acerto de 04 Bolinhas + 00 ou 01 Trevinho => 06 % ( seis por cento ). Total a ser rateado entre os Ganhadores dessa faixa.

– Acerto de 04 Bolinhas + 02 Trevinhos => 06 % ( seis por cento ). Total a ser rateado entre os Ganhadores dessa faixa.

Experimente Palpites:

MidasPalpites – – Grupo Interativo Midassorte

O resultado da +Milionária é postado no momento do sorteio no “Espaço Caixa Loterias”, na cidade de São Paulo/SP! .

Faça sua aposta e confira o resultado conosco.

Além de buscar o resultado +Milionária, interaja conosco em nosso Site, midassorte.com.br. Ajude-nos a prestar um serviço de informação cada vez melhor para você. Deixe sua opinião e seu Palpite.

Sorteio Anterior:

……………

Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e resultado +Milionária 001:

03; 05; 21; 26; 42; 47 — Trevinhos: 01; 04.

==> 01/01 acertos!

.

••• …”esse é o Palpite Fixo do Site será mudado assim que ocorrer 03 acertos. !!!....

•••••••••••••

Informações Relevantes da Caixa Econômica Federal sobre o resultado +Milionária 001 e o MidasSorte

As informações aqui contidas não produzem efeitos legais.

A +Milionária é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal.

Os resultados oficiais poderão ser consultados no site institucional da Caixa Econômica Federal,assim que publicados.

É sempre uma boa prática verificar a premiação de sua aposta no resultado da +Milionária em um Terminal lotérico.

Guarde bem seu registro de jogo, pois ele é o seu comprovante para recebimento de prêmios.

===

“Desafio Interativo – Midassorte”

PARTICIPE/PALPITES

Proposta: Cadastre-se e Coloque, em “Comentários”, um palpite seu nas loterias disponíveis, após você fazer seu Cadastro ; as Pessoas que conseguirem mais pontos que nosso palpite, terão participação na bonificação, que , proporcionalmente, lhes será creditado na Planilha de Controle do Grupo MidasSorte de Palpites. Esse valor, a critério da Pessoa, poderá ser utilizado em participações em Jogos MidasSorte ou ser feito o resgate em bnM (bonusMidas). Além disso, haverá participação em Jogos Prêmio, no final da Etapa, conforme o Ranking de pontuação.

===============

Atenção: Em nosso site, midassorte.com.br ,

Não temos promoções por telefone/mensagens e não fazemos qualquer contatos por telefone.

Nosso trabalho consiste em divulgação de resultados e palpites de Loterias, através do Site.

Nossos canais de comunicação são:

E-MAIL: midasgarante@gmail.com

WHATSAPP: MidasSorte: 55 31 97524 8524.

Informação Importante para Participante em Jogo Cortesia MidasSorte:

1- QUANDO A PESSOA estiver participando, receberá, em seu E-mail, a Cópia de registro do Jogo – “Se você não recebeu essa Cópia em seu E-mail, não está participando”.

2- O MidasSorte mantém , em arquivo, por 90 dias ( prazo legal de validade da Caixa ) TODO Comprovante de registro de Jogo feito.

Boa Sorte nesse resultado da +Milionária!!!