Resultado da Tele Sena – Site Informativo MidasSorte

Resultado da Tele Sena de São João 2022.( foto ilustrativa TELE SENA…



Confira aqui, atualizado, o Resultado da Tele Sena de São João 2022, todos os sorteios, que são realizados a partir do dia 29/05/2022, no Complexo Anhanguera, Av. das Comunicações, 04 – Vila Jaraguá, Osasco/SP e apresentados diariamente e aos domingos, às 19:45h durante o programa Silvio Santos no SBT.

Tele Sena de São João 2022 – Sorteios para “Mais/Menos Pontos/Pela Boa Tele Sena – 1º Sorteio – 29/05/2022 * * * * * Tele Sena – 2º Sorteio – 05/06/2022 * * * * * Tele Sena – 3º Sorteio – 12/06/2022 * * * * * Tele Sena – 4º Sorteio – 19/06/2022 * * * * * Tele Sena – 5º Sorteio – 26/06/2022 * * * * * Resultado do Sorteio — Tele Sena de São João 2022 Tele Sena Completa – 29/05/2022 Ordem em que foram sorteadas

*****

*****

*****

*****

*** Prêmio Tele Sena Completa 29/05: …. GANHADOR: ….. ,com 20 pontos!!!

Prêmio : R$ ……000,00!!! Tele Sena Completa – 05/06/2022 Ordem em que foram sorteadas

*****

*****

*****

*****

*** Prêmio Tele Sena Completa 05/06: …. GANHADOR: ….. ,com 20 pontos!!!

Prêmio : R$ ……000,00!!! Tele Sena Completa – 12/06/2022 Ordem em que foram sorteadas

*****

*****

*****

*****

*** Prêmio Tele Sena Completa 12/06: …. GANHADOR: ….. ,com 20 pontos!!!

Prêmio : R$ ……000,00!!! Tele Sena Completa – 19/06/2022 Ordem em que foram sorteadas

*****

*****

*****

*****

***

Prêmio Tele Sena Completa 19/06: …. GANHADOR: ….. ,com 20 pontos!!!

Prêmio : R$ ……000,00!!!

Tele Sena Completa – 26/06/2022

Ordem em que foram sorteadas

*****

*****

*****

*****

***

Prêmio Tele Sena Completa 26/06: …. GANHADOR: ….. ,com 20 pontos!!!

Prêmio : R$ ……000,00!!!

RESULTADO DA TELE SENA ANTERIOR – DAS MÃES 2022

RESUMO DO RESULTADO / GANHADORES: TELE SENA de MÃES – 2022

Prêmio “Mais Pontos”: 01 Ganhador: “On Line” –> com 23 pontos!!!

Prêmio : R$ 600.000,00!!!

Prêmio “Menos Pontos”: 43 Ganhadores: AM; BA ( 03 ); GO; “On Line” ( 10 ); MG ( 04 ); MT ( 03 ); PE; PR ( 06 ); RJ ( 03 ); RS; SP ( 10 ) com 07 pontos!!!

Prêmio : R$ 9.302,33 !!!!

Prêmios “Tele Sena Completa”: vide página específica.

Prêmios Instantâneos: Total: 32294 Tele Senas.

Prêmios Promoção diária regiões: Total: 170 Tele Senas.

Prêmios semanais: Total: 08 Tele Senas.

Fonte: Programa do Sílvio Santos, SBT.