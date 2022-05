As apresentações técnicas sobre a conjuntura econômica terão mais tempo hábil durante a reunião do Copom, conforme informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil (BCB).

Reunião do Copom e a apresentação analitica sobre a situação econômica atual

A mudança na programação da primeira sessão da reunião do Copom visa disponibilizar mais tempo para as apresentações técnicas sobre conjuntura econômica, sem alteração no número de apresentações ou de participantes. Por se tratar de mero ajuste administrativo, não há necessidade de alterar o regulamento do Copom.

A segunda sessão foi mantida inalterada

O Banco Central do Brasil (BCB) destaca que não haverá qualquer mudança na segunda sessão, destinada à decisão da meta para a taxa Selic. A segunda sessão é realizada no segundo e último dia da reunião do Copom, às tardes das quartas-feiras, informa o Banco Central do Brasil (BCB) através de divulgação oficial.

Na primeira sessão das reuniões ordinárias, poderão participar outros servidores do Banco Central do Brasil e o Assessor de Imprensa do Banco Central do Brasil, quando autorizados pelo Presidente.

Resolução BCB Nº 61

Confira pontos relevantes da Resolução BCB Nº 61:

Na segunda sessão das reuniões ordinárias, além dos membros do Copom, participará, sem direito a voto, o Chefe do Depep, o qual realizará apresentação técnica. Nas reuniões extraordinárias, participarão os membros do Copom e, quando autorizados pelo Presidente, outros servidores do Banco Central do Brasil.

O Copom deliberará por maioria simples de votos, a serem proferidos oralmente, cabendo ao Presidente o voto de qualidade. O Comunicado da decisão do Copom será divulgado na data da segunda sessão da reunião ordinária, a partir das 18h30 (dezoito horas e trinta minutos) e imediatamente após o término da sessão.

Sobre possível reunião extraordinária

No caso de reunião extraordinária, o horário de divulgação do Comunicado será determinado pelo Diretor de Política Monetária. A Ata da reunião do Copom conterá a decisão tomada pelo Copom, o registro nominal dos votos proferidos pelos seus membros e um sumário das discussões ocorridas durante a reunião.

Cenário macroeconômico e Taxa Selic

Ao Comitê de Política Monetária (Copom), constituído no âmbito do Banco Central do Brasil, compete, com base em avaliação do cenário macroeconômico e dos principais riscos a ele associados:

I – definir a meta para a Taxa Selic ;

II – definir as orientações e diretrizes estratégicas para a execução da política monetária;

III – divulgar o Relatório de Inflação a que se refere o art. 5º do Decreto nº 3.088, de 21 de junho de 1999.

A Taxa Selic é a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos públicos federais, calculada conforme metodologia estabelecida na Resolução BCB nº 46, de 24 de novembro de 2020.

O período de vigência da meta para a Taxa Selic terá início no dia útil seguinte ao término de cada reunião do Copom, informa o documento oficial. A Ata da reunião do Copom será divulgada em até 4 (quatro) dias úteis contados da data do término da reunião, destaca o Banco Central do Brasil (BCB) através de divulgação realizada no site oficial da instituição.