Revalida 2022 recebe inscrições da 2ª etapa até 17 de maio

O período de inscrição da 2ª etapa do Revalida 2022 (Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira) foi aberto nesta sexta-feira (13). De acordo com o cronograma, as inscrições seguem abertas até o dia 17 de maio, próxima terça-feira.

As inscrições devem ser feitas por meio do Sistema Revalida. Para efetivar o cadastro, os candidatos devem pagar a taxa de inscrição até o dia 20 de maio. No momento da inscrição, os candidatos devem indicar a cidade onde desejam fazer o exame.

De acordo com o cronograma, os pedidos de atendimento especializado para o dia de aplicação das provas também deve ser feito do dia 13 ao dia 17 de maio.

Além dos aprovados na 1ª etapa do Revalida 2022, podem realizar a inscrição nesta 2ª etapa os candidatos aprovados na 1ª etapa das edições do exame de 2020 e 2021, mas que foram reprovados na etapa de avaliação prática. O resultado da 1ª etapa desta edição já está disponível.

Segundo o cronograma do Inep, a aplicação das provas da 2ª etapa do Revalida 2022/1 está prevista para os dias 25 e 26 de junho. Essa etapa do exame conta com a avaliação prática dos inscritos, contemplando, por exemplo, as habilidades clínicas.

A aplicação acontece nas seguintes capitais: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

O Revalida é um exame de caráter obrigatório para estrangeiros e brasileiros que obtiveram diploma de medicina em instituições estrangeiras. Desse modo, para exercer a profissão médica no Brasil, é preciso obter a aprovação nas duas etapas do exame.

