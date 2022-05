Riachuelo tem mais de 200 empregos pelo país

A Riachuelo, uma das maiores empresas do setor de moda e varejo no Brasil, tem mais de 200 empregos pelo país. Para realizar sua candidatura, é necessário atender todas as exigências da função que pretende ocupar. Veja mais informações e todos os cargos disponíveis para candidatura.

Riachuelo anuncia novas oportunidades de trabalho

A Riachuelo, terceira maior rede de departamento no país, está recrutando novos colaboradores no país. Para participar do processo seletivo, os profissionais deverão atentar-se a todas as informações relevantes do cargo que pretendem ocupar, atendendo todas as exigências da função.

Veja as oportunidades disponíveis para ocupação na companhia:

Assistente de Vendas – Votorantim;

Assistente de V&M – São Caetano do Sul;

Auditor Júnior – São Paulo;

Auxiliar de Produção – Natal;

Consultor de Relacionamentos – Natal;

Coordenador de Infraestrutura Cloud – São Paulo e Remoto;

Costureiro – Natal;

Especialista de Infraestrutura – São Paulo e Remoto;

Especialista de Produto – São Paulo e Remoto;

Estágio em Engenharia de Produção – Natal;

Gerente de Produto Sourcing Pleno – São Paulo e Remoto;

Gerente de vendas Carter’s – Itupeva;

Jovem Aprendiz – todas as unidades da companhia;

Líder de Atendimento – todas as unidades da companhia;

Líder de Eletrônicos – São Bernardo do Campo;

Líder de Vendas Assistidas – Bragança Paulista.

Como realizar a candidatura

Está buscando recolocação no mercado de trabalho, faça parte da empresa Riachuelo. Os interessados devem atender às exigências da função que pretendem exercer, pois somente serão aceitos candidatos que atendam todos os requisitos. As inscrições estão sendo realizadas de maneira virtual, através da página de inscrição.

