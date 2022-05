Roldão Atacadista tem mais de 200 empregos pelo país

O Roldão Atacadista, maior companhia de autosserviço e atacado, tem mais de 200 empregos pelo país. As oportunidades estão divididas em diversos setores da empresa. Para de inscrever o profissional deverá atender todas as exigências profissionais. Acompanhe os cargos e mais informações sobre como se candidatar.

Roldão Atacadista anuncia novas posições de trabalho

Fundado há mais de vinte anos, o Roldão Atacadista é uma das maiores empresas de atacado do Brasil. Atualmente a companhia possui mais de trinta unidades no estado de São Paulo, sempre em constante expansão. Em busca de profissionais que possuam a qualificação necessária para ocupar os cargos, a empresa está disponibilizando um novo processo seletivo.

Veja as oportunidades disponíveis para candidatura:

Açougueiro – Todas as Unidades;

Analista de CRM Pleno;

Analista de Folha de Pagamento Júnior;

Analista de Remuneração;

Aprendiz Administrativo;

Aprendiz de Operador de Caixa – todas as unidades;

Aprendiz Frente de Caixa;

Assistente de Recursos Humanos;

Atendente de Cafeteria;

Auxiliares de açougue;

Auxiliar Câmara;

Banco de Talentos – todas as unidades;

Banco de Talentos Operador de Caixa – todas as unidades;

Chefe do Setor de Alimentos;

Chefe do Setor de Prevenção;

Empacotadores – todas as unidades;

Fiscais de Caixa;

Fiscal de Prevenção de Perdas.

Como se candidatar

Para ingressar na companhia Roldão Atacadista, é importante que os profissionais confiram todos os pré-requisitos da vaga que pretende ocupar e residam no estado de São Paulo, em regiões próximas às unidades com vagas abertas. As inscrições podem ser feitas através do site de inscrição.

