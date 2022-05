Ronaldo Lopes envia à Câmara de Vereadores projeto sobre auxílio financeiro para estudantes da EJA

Bolsa beneficiará alunos e alunas maiores de 15 anos até conclusão do ciclo de instrução formal

Estudantes matriculados e assíduos nas aulas da modalidade de ensino EJA – Educação de Jovens e Adultos (EJA) ofertada pela Prefeitura de Penedo poderão receber auxílio financeiro.

O incentivo à conclusão do Ensino Fundamental está no projeto do Prefeito Ronaldo Lopes enviado para a Câmara de Vereadores nesta quarta-feira, 04, encaminhamento imprescindível para efetivar a iniciativa da gestão Crescendo Com Seu Povo.

Com a aprovação do Poder Legislativo, a matéria que institui a Bolsa Auxílio Permanência será posteriormente sancionada pelo gestor que trabalha com objetivo de levar ações do poder público aos que mais precisam.

O auxílio para alunos e alunas das turmas da EJA de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação (Semed) será pago ao final de cada mês, até a conclusão de cada ciclo da modalidade, desde que o beneficiário não acumule cinco faltas consecutivas, sem justificativa.

Em relação ao valor da Bolsa Auxílio Permanência, ele “será definido e atualizada por Decreto Municipal, de acordo com a previsão de recursos orçamentários destinados ao Programa”.