Rotina mais flexível para colaboradoras mães: Como implementar e dicas

Implementar uma rotina mais flexível para colaboradoras mães pode ser uma estratégia bastante eficiente para a sua empresa. Inclusive, cabe dizer que pode ser a estratégia que faltava para incentivar essas mulheres, impulsionando-as.

Pensando nisso, fizemos este conteúdo com uma série de dicas que podem ajudar você nesta sua nova missão. Acompanhe para saber mais!

Como implementar uma rotina mais flexível para colaboradoras mães?

Existem algumas ações que podem ajudar você a implementar uma rotina mais flexível para colaboradoras mães. Acredite, essas mudanças poderão dar mais qualidade de vida para as suas colaboradoras, uma vez que, hoje, sabemos que a produtividade não deve ser medida pelo tempo, mas sim, pelos resultados.

Então que tal incentivar o crescimento das mulheres mães? Veja boas práticas para isso:

1. Trabalhe com metas bem estruturadas

As metas da empresa devem ser bem claras e objetivas. Apenas dessa forma é que uma rotina flexível poderá fazer parte do cotidiano empresarial. Caso contrário, as pessoas que trabalharem em horários flexíveis poderão se sentir confusas com relação ao que fazer e quando fazer.

Sendo assim, certifique-se de que as metas estão bem expostas e são discutidas em reuniões e encontros. Permita que as colaboradores tirem dúvidas, sugiram novas metas, e assim por diante.

Dessa forma será possível criar um foco para o trabalho, mesmo quando ele não acontece dentro da empresa em si.

2. Mantenha um feedback assertivo

O feedback também pode ajudar na hora de implementar uma rotina mais flexível para colaboradoras mães. Isso porque é por meio dele que você poderá:

Apresentar quais são os pontos positivos de cada colaboradora, incentivando-a.

Apresentar quais são os pontos que necessitam de melhorias, apontando o caminho que cada colaboradora pode percorrer.

Tirar dúvidas sobre o trabalho flexível e auxiliar na montagem de um cronograma profissional que esteja alinhado às metas da empresa.

Entre outras medidas que possam auxiliar nas correções, motivações e incentivos que essa mulher terá para cumprir o seu papel de forma flexível.

3. Ofereça um bom espaço para o diálogo

Abra um espaço para que o diálogo flua com mais facilidade. Não seja inacessível! Se você realmente quer implementar uma rotina flexível, precisa estar ciente de que dúvidas podem surgir e que, para saná-las, o diálogo será essencial.

4. Trabalhe a empatia e a escuta ativa

A rotina mais flexível para colaboradoras mães pode ajudá-las de diversas formas. Porém, não pense que só isso pode mudar a vida de uma pessoa. É importante que acima de tudo você trabalhe a empatia e a escuta ativa.

Saiba escutar o que pode melhorar, o que está agradável, assim por diante. Dessa maneira você conseguirá fazer os ajustes, em conjunto, que potencializem o resultado de todos.

O processo pode ser gradativo

Lembre-se de que para implementar uma nova forma de trabalho é preciso ter paciência. Além disso, o processo pode vir a ser gradativo, a fim de não causar nenhum contratempo que faça com que todos “desistam de tudo” o quanto antes.

Organize a sua equipe para essa nova fase, acompanhe-os de perto e boa sorte!