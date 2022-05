Saiba os amuletos da sorte de cada signo

Você sabia que existem amuletos da sorte de cada signo que podem te ajudar a atrair coisas boas. Aliás, até mesmo apostar em jogos de loteria com muito sucesso? Pois bem, se você se interessou por essa parte bem mística e astrológica, está no lugar certo. Dessa forma, confira abaixo tudo o que você precisa saber.

Confira abaixo quais são os amuletos da sorte de cada signo

Então, poder contar com a sorte através dos seus amuletos escolhidos para o seu signo, pode te auxiliar bastante. Ainda mais, ao investir em apostas de loteria com essa escolha. Pois, pode te ajudar a ficar muito mais perto do prêmio. Sendo assim, veja agora todos os amuletos da sorte de cada signo para você ser sortudo na hora de apostar.

Áries

Por acaso você conhece o amuleto poderoso de Áries? Pode ser um símbolo um tanto quanto peculiar e surpreendente para todos os que não conhecem.

O amuleto da sorte de um bom ariano é o símbolo de um pingente de pimenta. Parece um tanto estranho, certo? Mas acredite, ela tem um significado muito importante: a planta picante pode te proteger do mau-olhado. Sendo assim, um bom ariano deve carregar um pingente discreto consigo para o dia a dia.

Touro

Para quem é do signo de Touro um amuleto muito interessante, para carregar consigo todos os dias é o de Buda. Pois, além de trazer muita sorte e prosperidade, também o símbolo de Buda é sinônimo de felicidade.

Então, caso você tenha uma estátua em casa, o ideal é escrever pedidos e colocar debaixo dela.

Gêmeos

O principal símbolo de um amuleto da sorte para o signo de gêmeos, geralmente remete a dualidade. Portanto, o Yin Yang é perfeito. Mesmo que as pessoas não considerem como o amuleto, ele é recomendável para gêmeos.

Afinal, é o símbolo do bem e do mal unidos. Além disso, significa que são duas forças contrárias ou invertidas que tem boa convivência. Assim como o próprio Universo é. Sendo assim, um geminiano pode carregar esse símbolo em um pingente, a todo momento para trazer sorte!

Câncer

Para um canceriano, o melhor amuleto para atrair sorte é o elefante branco.

Muitas pessoas têm um símbolo do elefante branco na forma de estátua em suas casas, como uma excelente peça de decoração.

Porém, o canceriano sabe o verdadeiro significado dessa estátua para si. Então, já que é uma peça que atrai muita boa sorte, por que não tê-la?

Leão

Por incrível que pareça, o amuleto da sorte do leonino não é a figura do leão. Na verdade, é um animal, porém, fictício.

Portanto se trata do Dragão. Aliás, um animal que carrega um grande significado para a cultura chinesa. Para uma pessoa do signo de leão ele traz o significado de proteção, que é uma das coisas mais importantes para um leonino ter.

Virgem

Um bom virginiano deve ser amante das estrelas, pois o símbolo mais sortudo para eles, é a famosa Estrela de 5 pontas, que todos gostam de desenhar.

Mas, afinal, para que serve uma Estrela de 5 pontas? Então, o virginiano que carrega isso consigo, com certeza, estará afastando todos os males que podem estar perto dele.

Libra

Para uma pessoa do signo de libra, a pirâmide é sinônimo de atrair energias boas e também ajuda a rejuvenescer o espírito.

Então, este é o significado de que a pirâmide pode manter um bom libriano praticamente jovem para sempre. Dessa forma, pode aderir esse amuleto na forma de chaveiros ou decoração para a sua casa.

Escorpião

Para uma pessoa do signo de escorpião, o peixe é o seu maior amuleto da sorte. Afinal, ele tem a capacidade de trazer proteção para o escorpiano em qualquer lugar. Ou seja, pode usar consigo como um chaveiro, por exemplo. Mas também é ótimo para se ter em casa como peça de decoração.

Sagitário

O melhor amuleto para um sagitariano é usar uma coruja da sorte. Então, ela serve para afastar qualquer mau-olhado. Além disso, afasta pessoas mal intencionadas. Então, o amuleto tem vários usos: pode ser desde uma bijuteria a até mesmo como uma decoração em casa.

Capricórnio

Apesar da tartaruga ser sinônimo de lerdeza, para um capricorniano, isso tem um ótimo significado. Por isso, é o amuleto da sorte. Aliás, isso ocorre, pois, a tartaruga tem o poder de afastar todos os problemas da vida de um capricorniano.

Aquário

Para os aquarianos, o melhor símbolo de amuleto da sorte é um pássaro. Na verdade, não importa a sua espécie.

Muitas pessoas do signo de aquário usam na forma de pingentes, em vários acessórios. Por exemplo, em colares, pulseiras e até mesmo brincos. Afinal, os pássaros simbolizam a liberdade. Além disso, também simboliza entrar em contato com os sentimentos mais profundos.

Peixes

Apesar do crucifixo ser usado mundialmente como símbolo religioso, ele é um ótimo amuleto. Ainda mais para as pessoas do signo de peixe. Pois, o objeto serve para afastar energias negativas que rodeiam as pessoas que estão utilizando.

Amuletos da sorte de cada signo

Agora que sabe quais são os amuletos, é momento de adquirir, não é mesmo. E assim, ter mais sorte e energias boas na sua vida. Então, quem sabe até apostar na loteria. Boa sorte!