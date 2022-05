Saint-Gobain Brasil abre vagas de emprego pelo país

A Saint-Gobain Brasil, companhia de material de construção, publicou oportunidades de emprego disponíveis para inscrição. Se torna necessário cumprir as especificações exigidas pela empresa na descrição de cada cargo. Confira abaixo quais funções estão com vagas abertas e como se candidatar.

Saint-Gobain Brasil anuncia oportunidades de trabalho

A Saint-Gobain Brasil, uma multinacional fundada na França em meados de 1665, tornou-se líder mundial no mercado de habitat, por meio da projeção, fabricação e distribuição de materiais de construção de altas performances.

A instituição possui mais de 18 mil funcionários e recentemente publicou através do site de oportunidades InfoJobs, vagas de emprego a serem preenchidas em suas unidades distribuídas em várias cidades do Brasil. Veja as funções disponíveis:

Assistente de Serviço ao Cliente (Sumaré – SP);

Designer Projetista (São Paulo – SP);

Assessor de Loja – Vaga para PCD (Ribeirão Preto – SP);

Analista Contábil Pleno (São Paulo – SP);

Analista de Infraestrutura Pleno (São Paulo);

Assessor de Operações (São Paulo -SP);

Encarregado de Vendas e Operações (São Paulo – SP);

Processador de Mercadorias – Vaga para PCD (Londrina – PR);

Analista de Marketing Place Pleno (São Paulo -SP);

Líder de Vendas e Operações (Campinas – SP);

Engenheiro de Dados (São Paulo – SP).

Como se candidatar

Aqueles que se interessarem em concorrer a um cargo na Saint-Gobain Brasil, devem estar atentos às qualificações exigidas. As oportunidades anunciadas pela empresa ficam disponíveis por tempo determinado. Confira no link de participação as vagas ofertadas, as exigências da empresa e realize sua inscrição.

