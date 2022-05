Santo André abre concurso para nível médio com salário de até R$ 4 mil

A Prefeitura de Santo André, no Grande ABC Paulista, está com inscrições abertas para concurso público que visa preencher vagas para o cargo de Agente de Políticas Públicas e Gestão Governamental (APPGG).

Para concorrer a vaga, o candidato precisar ter apenas o ensino médio concluído. O salário inicial é de R$ 2.094,78 podendo chegar a R$ 4.460,21.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura andreense, o candidato aprovado irá atuar no projeto Escola de Governo, uma iniciativa da administração municipal com o objetivo de incentivar o aperfeiçoamento da formação profissional dos servidores públicos, buscando formar e capacitar os profissionais para fortalecer e ampliar a implementação de políticas públicas.

“Como prometido quando lançamos a Escola de Governo, estamos aos poucos tirando do papel cada ação. Os cursos formadores estão em andamento, como tivemos na última semana o ‘Transformando Vidas’, e agora lançamos as primeiras contratações via concurso público, de forma transparente, eficaz e com democracia. Este é mais um avanço para uma Santo André mais moderna, justa e desenvolvida”, comenta o prefeito Paulo Serra.

A banca responsável pela organização do concurso é a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Vagas e salários concurso Santo André

Ao todo, serão oferecidas 20 vagas para o cargo de Agente de Políticas Públicas e Gestão Governamental (APPGG). Dessas, 1 vaga está reservada para candidatos com deficiência.

Os aprovados integrarão a equipe do novo projeto municipal, intitulado “Escola de Governo”.

Os candidatos interessados em concorrer a uma das vagas precisam apenas comprovar certificação de conclusão do ensino médio.

O salário previsto no primeiro ano será de R$ 2.094,78, passando por um reajuste no segundo ano indo para R$ 2.161,27 até chegar no valor integral de R$ 4.460,21 no terceiro ano de contratação.

Esse aumento progressivo no salário se dá por conta da carga horária do servidor. No primeiro e segundo ano, o candidato aprovado passará por um curso superior de formação oferecida pela prefeitura. Por conta disso, o servidor poderá se dedicar ao trabalho por apenas 20 horas semanais.

A partir do terceiro ano, o candidato conclui o curso e, assim, passa a cumprir jornada de 40 horas semanais, recebendo salário proporcional as horas trabalhadas.

Inscrições para concurso público de Santo André

Os candidatos que desejam concorrer a vaga de Agente de Políticas Públicas e Gestão Governamental devem realizar a inscrição até o dia 21 de junho de 2022 diretamente pelo site da FGV.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 52.

Descrição e atribuição do cargo

O candidato aprovado no concurso público para o cargo de Agente de Políticas Públicas e Gestão Governamental terá as seguintes atribuições:

formulação, supervisão e avaliação de políticas públicas;

exercício de atividades relacionadas às áreas de planejamento, implantação e avaliação de políticas públicas, administração financeira e orçamentária, contabilidade, modernização da gestão, racionalização de processos, gestão e tecnologia da informação, recursos logísticos, recursos materiais, recursos humanos, gestão de projetos, gestão de convênios e parcerias, comunicação governamental, controle e transparência de informações da gestão pública e administração patrimonial.

Etapas do concurso público de Santo André

O concurso público para o cargo de Agente de Políticas Públicas e Gestão Governamental de Santo André será realizado em duas etapas: prova objetiva e prova discursiva (redação), ambas de caráter classificatório e eliminatório.

Ambas serão aplicadas no mesmo dia, 21 de agosto de 2022. Os locais de prova serão divulgados pelo site da FGV.

A prova objetiva será composta de 80 questões de conhecimentos básicos (língua portuguesa, língua inglesa, geografia e história) e conhecimentos específicos (noções básicas do estado brasileiro, manual de redação da presidência da república, legislação municipal, noções básicas de informática e atualidades).

O conteúdo programático completo está disponível no edital do concurso.

Apenas os 100 primeiros classificados na prova objetiva serão avaliados na prova discursiva.

A divulgação do resultado final e a homologação estão previstos para novembro de 2022. Os primeiros contratados começaram os trabalhos entre o final deste ano e início de 2023.

Clique aqui para ler o edital completo do concurso para Agente de Políticas Públicas e Gestão Governamental de Santo André.