São Bernardo: análise da obra de Graciliano Ramos

São Bernardo: análise completa da obra

Graciliano Ramos é um dos maiores autores de toda a literatura brasileira, integrando o denominado movimento modernista. “São Bernardo” é uma de suas obras mais conhecidas.

O livro é abordado com frequência por questões de literatura, principalmente nos vestibulares. Ele também faz parte de listas de leituras obrigatórias de diversas provas.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com uma análise sobre as principais características de São Bernardo. Confira!

São Bernardo: introdução

O romance São Bernardo, dividir em trinta e seis capítulos, foi publicado por Graciliano Ramos no ano de 1934.

São Bernardo: o enredo

O romance de São Bernardo narra a história de Paulo Honório, um homem que consegue sair de uma condição simples, se tornando um latifundiário. Ao mesmo tempo, conforme enriquece, o homem se torna cada vez mais solitário e agressivo.

Podemos dizer que Graciliano Ramos cria o personagem Paulo Honório como uma representação do latifundiário brasileiro. A psicologia de Paulo Honório é profundamente analisada ao lado dos capítulos. Outro aspecto muito interessante é que Paulo possui consciência de seu comportamento violento e rude, relacionado com a sua atividade profissional. Assim, o leitor pode observar o comportamento agressivo do personagem desde os primórdios da narrativa até o fim do livro.

As atitudes do protagonista afetam a sociedade como um todo e também a vida privada de Paulo, como podemos ver por meio da observação da forma com a qual ele se relaciona com a esposa Madalena a partir da metade do romance.

São Bernardo: características

O romance é narrado em primeira pessoa e começa com o personagem Paulo Honório que decide contar a sua história para o leitor após se encontrar em um momento de declínio profissional e pessoal.

Um aspecto muito importante da obra é a comparação de Paulo e a sua propriedade: os dois se tornam um, o que pode explicar o nome da obra: apesar de contar a história de Paulo Honório, o romance recebe o nome de sua fazenda (“São Bernardo”). A busca pelos lucros e pela expansão de suas propriedades é o principal objetivo de Paulo em parte significativa da narrativa, prejudicando a sua relação com demais indivíduos dentro da sociedade.

São Bernardo: comparação com Dom Casmurro

A evolução do comportamento de Paulo Honório pode ser relacionada às transformações nas atitudes de Bentinho, protagonista de Dom Casmurro, romance de Machado de Assis.

Os dois personagens passam, a partir de determinado momento, a desconfiar da fidelidade das próprias esposas, dando início a um ciclo paranóico de desconfianças e abusos psicológicos.