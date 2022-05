Sapore tem 172 vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Sapore, referência em soluções de Food Service, tem 172 vagas de emprego pelo país. As oportunidades estão divididas em diversos setores da companhia. Para se candidatar o profissional deverá atender todas as exigências da empresa. Acompanhe os cargos e mais informações sobre como se inscrever.

Sapore contrata novos profissionais pelo Brasil

A Sapore, especialista em alimentação corporativa, divulga novas oportunidades de trabalho. As vagas estão disponíveis em vários setores da companhia e em cidades onde a empresa possui unidades. Para participar do processo seletivo é importante possuir todas as qualificações do cargo. Veja as funções abertas para candidatura:

Cozinheiros – Cianorte;

Gerentes de Qualidade – Bento Gonçalves;

Chefes de Cozinha – Campinas;

Limpadores de Vidros – São Paulo;

Estagiários em RH – Campinas;

Analistas de Marketing – Campinas;

Gerentes dos Contratos – Rio Claro;

Gerentes de Unidade – Cascavel;

Oficiais de Cozinha – Vespasiano;

Cozinheiros Líder – Santana de Parnaíba;

Auxiliares Administrativo – São José dos Campos;

Operadores de Caixa – São José dos Campos;

Analistas Administrativos Júnior – São Paulo;

Encarregados de Restaurantes – Nova Mutum;

Oficiais de Serviços Gerais – Nova Mutum;

Estagiários em Direito Jurídico Organizacional – Campinas;

Instrutores Técnico – Cosmorama;

Assistentes de Pessoal – Mariana;

Gerentes de Produção – Barão de Cocais;

Atendentes de Lanchonete – Valinhos;

Analistas de Arquitetura Projetos – Campinas;

Assistentes de Compras – Campinas.

Como se candidatar

Para ocupar uma das posições abertas pela empresa Sapore, é importante que os interessados confiram todos os pré-requisitos da vaga que pretende ocupar. As inscrições podem ser feitas através do site de inscrição.

