Saque-aniversário do FGTS: Trabalhadores nascidos em maio já podem resgatar os valores

Trabalhadores nascidos em maio já podem realizar o saque-extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A modalidade libera anualmente parte do saldo disponível nas contas do fundo do trabalhador no mês do seu aniversário.

O saque-aniversário é optativo, sendo assim, o cidadão deve manifestar o seu interesse a Caixa Econômica Federal, instituição financeira responsável pelas liberações, por meio dos seguintes canais de atendimento:

Aplicativo do FGTS , disponível para celulares Android e iOS;

, disponível para celulares Android e iOS; Site da Caixa;

da Caixa; Na agência da Caixa.

Vale ressaltar que para receber os valores ainda este ano é necessário aderir a modalidade até o último dia útil do mês em que faz aniversário. Isso porque, o trabalhador tem um prazo de até três meses para sacar a quantia liberada. Confira o calendário:

Mês de nascimento Período para sacar Janeiro 03/01 a 31/03 Fevereiro 01/02 a 29/04 Março 02/03 a 31/05 Abril 01/04 a 30/06 Maio 02/05 a 29/07 Junho 01/06 a 31/08 Julho 01/07 a 30/09 Agosto 01/08 a 31/10 Setembro 01/09 a 30/11 Outubro 03/10 a 30/12 Novembro 01/11 a 31/01/2023 Dezembro 01/12 a 28/02/2023

Valor do saque-aniversário do FGTS

O valor liberado pela modalidade depende do saldo que o trabalhador possui em suas contas no FGTS. Além disso, é possível receber uma parcela adicional conforme a faixa de saldo. Confira na tabela a seguir:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Vale ressaltar que a modalidade é vantajosa para aqueles que precisam de um dinheiro extra, no entanto, em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador não poderá retirar o FGTS integralmente. Neste caso, só é disponibilizada a multa rescisória de 40% sobre o valor ajuntado no fundo.

Novo saque de até R$1 mil já tem data para voltar

O saque extraordinário do FGTS de até R$1 mil seguirá sendo pago neste mês de maio. Após uma pausa nos pagamentos, o benefício voltará a ser liberado na próxima quarta-feira (11). Antes de mais nada, é importante destacar que o grupo de recebimento será os nascidos em abril.

Desde já, é importante destacar que a partir do dia 11 de maio, o grupo dos nascidos em abril terão até dia 15 de dezembro para movimentar o valor.

Em primeiro lugar, a Caixa informou que os recursos não sacados vão retornar para o fundo. As liberações seguem o calendário estabelecido pelo Governo e o banco.

No dia 11 de maio, próxima quarta-feira, mais de 3 milhões de trabalhadores devem receber os valores. Serão liberados mais de R$ 2,5 bilhões pelo governo federal, de um total de R$ 30 bilhões que serão concedido ao longo dos pagamentos.

Anteriormente, a Caixa informou que o saque será liberado para 42 milhões de trabalhadores. O saldo disponível já pode ser consultado, mas a retirada e a movimentação do valor seguem o cronograma.

Quando o dinheiro pode ser sacado?

De acordo com o calendário, os saques continuarão sendo liberados até 15 de junho. Por outro lado, todos os grupos poderão sacar até dezembro, de acordo com informações do Governo Federal. Veja o cronograma para os nascidos a cada mês: Janeiro: 20 de abril

Fevereiro: 30 de abril

Março: 04 de maio

Abril: 11 de maio

Maio: 14 de maio

Junho: 18 de maio

Julho: 21 de maio

Agosto: 25 de maio

Setembro: 28 de maio

Outubro: 1º de junho

Novembro: 08 de junho

Dezembro: 15 de junho É importante lembrar que os trabalhadores não são obrigados a realizar o saque do FGTS, mas caso não queiram aproveitar a oportunidade, só poderão realizá-lo em situações específicas previstas em Lei.