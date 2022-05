Saque de até R$ 1 mil do FGTS é liberado para novo grupo hoje (18/05)

Chegou o dia. Nesta quarta-feira (18/05), a Caixa Econômica Federal libera o saque de até R$1 mil do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) extraordinário para um novo grupo. A princípio, a liberação ocorre conforme o cronograma estabelecido pelo Governo Federal.

Antes de mais nada, é importante destacar que neste momento o dinheiro do saque é liberado conforme o mês de nascimento do trabalhador. A medida ainda visa amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19.

Nesta quarta-feira, o pagamento acontece para os nascidos em junho. Esse será o grupo que receberá o valor de até R$ 1.000 do fundo. Quem possuir um saldo inferior a essa quantia, o resgate poderá ser integral. O benefício vai atender 3,6 milhões.

Vale ressaltar que através do aplicativo, o trabalhador consegue pagar contas e boletos, fazer transferência via PIX, recarregar o celular e fazer compras online e presenciais. Os trabalhadores poderão sacar os valores até 15 de dezembro.

Todavia, é importante destacar que o saque é facultativo ao trabalhador, podendo ele informar a Caixa que não deseja ter acesso ao dinheiro até o dia 10 de novembro por meio dos canais digitais.

Regras de saque do FGTS extraordinário de até R$1 mil

De acordo com as regras de saque do FGTS, o usuário deve se enquadrar nas seguintes condições:

Possuir saldo em conta ativa (relacionada ao emprego atual) do FGTS;

Possuir saldo em alguma conta inativa (referente a empregos anteriores) do FGTS;

Não possuir saldo bloqueado em operações de crédito, a exemplo da antecipação do saque-aniversário.

Ademais, os interessados poderão verificar se há algum saldo em conta para sacar, podem realizar a consulta através do aplicativo próprio do FGTS.

O trabalhador deverá consultar fora dos meios digitais, indo pessoalmente à uma agência da Caixa.

Antes de mais nada, é importante destacar que o trabalhador que possui a Conta Poupança Digital, o depósito será realizado automaticamente pelo Governo Federal. O dinheiro é liberado 100% digitalmente via aplicativo Caixa Tem (disponível para Androids e IOS). Quem não possuir uma conta digital, o banco vai criar uma conta gratuita para que seja realizado o depósito. Todavia, em alguns casos, não haverá informações suficientes para o depósito, de modo que será necessário solicitar o saque diretamente no aplicativo do FGTS. Por fim, é vale lembrar que não há obrigação de saque do FGTS. O dinheiro estará disponível para todos, mas quem não quiser pode pedir a devolução para a conta do fundo. Calendário do novo saque do FGTS A princípio, veja os pagamentos desta semana: 18 de maio: nascidos em junho

21 de maio: quem nasceu em julho recebe Próximos pagamentos de maio: 25 de maio: quem nasceu em agosto

28 de maio: nascidos no mês de setembro Pagamentos de junho: 1º de junho: os nascidos em outubro recebem

08 de junho: aniversariantes de novembro

