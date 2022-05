Saque de R$ 1 mil do FGTS já tem data para voltar. Veja quando

Atenção, trabalhadores. A Caixa Econômica Federal retorna com a liberação do saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) no próximo sábado (21).

A princípio, os nascidos em julho receberão o valor de até R$ 1 mil do FGTS no próximo sábado. Esse será o único grupo que receberá o benefício no dia 21 de maio. Mais de 3 milhões poderão receber o benefício.

Antes de mais nada, é importante ressaltar que a liberação dos valores seguem um calendário específico, estabelecido pelo Governo.

Ademais, a liberação do benefício é um dos benefícios mais aguardados pelos trabalhadores para esse primeiro semestre. Embora seja um direito dos trabalhadores com carteira assinada, os valores do fundo são liberados somente em situações específicas. Neste ano de 2022, todavia, o Governo abriu uma exceção.

Pagamento do saque extraordinário do FGTS

Desde já, vale lembrar que o valor que cada trabalhador irá receber vai depender exclusivamente de quanto cada um possui nas contas (ativas ou inativas) do FGTS.

Sendo assim, os trabalhadores com até R$1 mil disponíveis nas contas do Fundo de Garantia poderão sacar o valor integral. Por outro lado, os trabalhadores que possuem mais que esse valor, também terão o saque limitado em até R$ 1 mil.

Seja como for, o pagamento do saque extraordinário será feito em uma Conta Poupança Social Digital aberta em nome do trabalhador que pode ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem.

Logo, o aplicativo Caixa Tem pode servir para acessar a Conta Poupança Social Digital. Pela plataforma, o trabalhador poderá pagar boletos, fazer Pix, realizar compras online pelo cartão de débito virtual e demais outras funções. O aplicativo pode ser baixado em celulares Android (faça o download aqui) e também em iPhone iOS (faça o download aqui).

FGTS: Calendário oficial

De acordo com o calendário, os saques continuarão sendo liberados até 15 de junho. Por outro lado, todos os grupos poderão ter acesso ao dinheiro até dezembro, de acordo com informações do Governo Federal.

Veja o cronograma para os nascidos a cada mês:

Janeiro: 20 de abril

Fevereiro: 30 de abril

Março: 04 de maio

Abril: 11 de maio

Maio: 14 de maio

Junho: 18 de maio

Julho: 21 de maio

Agosto: 25 de maio

Setembro: 28 de maio

Outubro: 1º de junho

Novembro: 08 de junho

Dezembro: 15 de junho

É importante lembrar que não há obrigação em efetuar o saque do FGTS. Todavia, caso os trabalhadores não queiram aproveitar a oportunidade, só poderão realizá-lo em situações específicas previstas em Lei.

Veja: Saque duplo de quase R$4 mil do FGTS tem pagamentos confirmados

Canais de atendimento

Primeiramente, em caso de dúvidas o trabalhador terá os seguintes canais de atendimento:

Aplicativo do FGTS e agências da Caixa Econômica Federal:

Consultar o valor a ser creditado;

Consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital;

Informar que não quer receber o crédito do valor;

Solicitar o retorno do valor creditado para a conta FGTS;

Por fim, alteração cadastral para criação de Conta Poupança Social Digital.

Site fgts.caixa.gov.br:

Primeiramente, realizar a consulta se o trabalhador tem direito ao Saque Extraordinário do FGTS;

Por fim, consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital.