Saque de R$1 mil do FGTS tem novo lote liberado HOJE para 3,8 milhões

A Caixa Econômica Federal libera neste sábado (14) o saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para novo grupo de trabalhadores. De acordo com o calendário oficial, os trabalhadores nascidos em maio poderão retirar até R$ 1 mil de suas contas. A partir dessa data, eles terão até dia 15 de dezembro para movimentar o valor.

Conforme informações do Governo, os recursos não sacados vão retornar para o fundo. As liberações seguem o calendário estabelecido pela Caixa Econômica Federal (veja abaixo).

Neste sábado, a expectativa é de que 3,8 milhões de trabalhadores possam sacar os valores. Serão liberados mais de R$2 bilhões pelo governo federal, de um total de R$ 30 bilhões que serão concedido ao longo dos pagamentos.

De acordo com o calendário, os saques continuarão sendo liberados até 15 de junho. Por outro lado, todos os grupos poderão sacar até dezembro, de acordo com informações do Governo Federal.

Veja o cronograma para os nascidos a cada mês:

Janeiro: 20 de abril

Fevereiro: 30 de abril

Março: 04 de maio

Abril: 11 de maio

Maio: 14 de maio

Junho: 18 de maio

Julho: 21 de maio

Agosto: 25 de maio

Setembro: 28 de maio

Outubro: 1º de junho

Novembro: 08 de junho

Dezembro: 15 de junho

É importante lembrar que os trabalhadores não são obrigados a realizar o saque do FGTS, mas caso não queiram aproveitar a oportunidade, só poderão realizá-lo em situações específicas previstas em Lei.

Valor do saque do FGTS

De acordo com o Governo Federal, o limite de depósito do FGTS extraordinário é de R$ 1 mil por cidadão. No entanto, isso não quer dizer que todas as pessoas receberão este valor. Tudo dependerá do saldo de cada um.

Caso um cidadão tenha R$ 200 de saldo, esse é o valor que ele receberá. Caso ele tenha R$ 20 mil de saldo, então ele receberá apenas R$ 1 mil. O patamar do recebimento poderá ser menor, mas nunca maior do que o limite.

Canais de atendimento

Primeiramente, em caso de dúvidas o trabalhador terá os seguintes canais de atendimento:

Aplicativo do FGTS e agências da Caixa Econômica Federal:

Consultar o valor a ser creditado;

Consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital;

Informar que não quer receber o crédito do valor;

Solicitar o retorno do valor creditado para a conta FGTS;

Por fim, alteração cadastral para criação de Conta Poupança Social Digital.

Site fgts.caixa.gov.br:

Primeiramente, realizar a consulta se o trabalhador tem direito ao Saque Extraordinário do FGTS;

Por fim, consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital.

Consulta pelo site do FGTS

Em primeiro lugar, o trabalhador que preferir, pode consultar o saldo do FGTS através do site oficial do Fundo de Garantia. Por lá, será possível saber se o cidadão tem direito ao saque.

Portanto, em caso de resposta positiva, ele também poderá consultar a data de liberação de crédito que será feita pelo Governo Federal.

Consulta pelo aplicativo

Pelo aplicativo, a gama de possibilidades é notadamente maior. O cidadão também poderá saber se há algum saldo em seu nome e também qual será a data do recebimento do benefício, em caso de resposta positiva. Mas além disso, o trabalhador também poderá consultar alguns dados básicos que estão disponíveis.

Por fim, através do aplicativo, o cidadão também poderá informar que não quer receber o saldo do FGTS neste momento. Além disso, é possível também solicitar o retorno do valor creditado para a conta do FGTS.

Posteriormente, o indivíduo poderá usar a conta para atualizar os dados cadastrais e criar a chamada Conta Poupança Social Digital, que servirá para os depósitos.