Saque do FGTS de R$1 mil: aplicativo apresenta instabilidade e atraso nos pagamentos

Na última quarta-feira (25/05), os trabalhadores nascidos em agosto sacaram o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com o valor de até R$1 mil. Todavia, os cidadãos com direito a oitava rodada de liberações relataram dificuldades para movimentar os valores no aplicativo Caixa Tem.

A princípio, de acordo com o calendário da Caixa, os nascidos em agosto teriam direito ao saque do FGTS no último dia 25 de maio. Todavia, nas redes sociais, sobretudo no Twitter, uma das principais reclamações é quanto ao atraso na data de depósito dos valores no aplicativo.

Por exemplo, em um caso relatado por um trabalhador, por exemplo, o beneficiário nascido em agosto só teria direito ao saque no dia 08 de junho, ou seja, daqui a aproximadamente duas semanas.

Por outro lado, a Caixa Econômica Federal confirmou que a data de solicitação do saque foi no dia 19 de maio, sendo orientado a aguardar a data prevista para crédito indicada no aplicativo do FGTS.

Antes de mais nada, é importante destacar que caso o crédito do Saque Extraordinário não seja disponibilizado automaticamente, o trabalhador deverá acessar o aplicativo oficial do FGTS, no menu “Saque Extraordinário”, confirmar/complementar os dados cadastrais e selecionar “Solicitar Saque” para liberação do valor devido.

Solicitação e liberação do dinheiro

Seja como for, entre o dia da solicitação do saque e o dia que o valor é creditado no Caixa Tem, o trabalhador deverá aguardar um prazo mínimo para o processamento do pedido, motivo pelo qual o crédito pode ser realizado em data posterior do calendário estabelecido pela Caixa.

Portanto, a Caixa Econômica Federal orienta que o trabalhador acompanhe a data prevista para crédito pelo aplicativo do FGTS.

Caixa já liberou saque do FGTS para 8 grupos de trabalhadores

De acordo com um levantamento, oito grupos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) já podem sacar os valores do FGTS.

Conforme dados oficiais, o Governo Federal liberou o dinheiro para os nascidos de janeiro a agosto. A estimativa é que aproximadamente 28 milhões de trabalhadores façam parte desses oito grupos.

Podem receber o novo saque do FGTS, os trabalhadores regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), trabalhadores rurais, trabalhadores intermitentes e temporários (trabalhadores urbanos contratados por uma empresa para prestar serviços por determinado período) e trabalhadores avulsos (quem presta serviços a várias empresas, mas é contratado por um sindicato).

Em caso de dúvidas o trabalhador terá os seguintes canais de atendimento:

Aplicativo do FGTS e agências da Caixa Econômica Federal:

Em primeiro lugar, consultar o valor a ser creditado;

Consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital;

Informar que não quer receber o crédito do valor;

Solicitar o retorno do valor creditado para a conta FGTS;

Por fim, alteração cadastral para criação de Conta Poupança Social Digital.

Site fgts.caixa.gov.br:

Primeiramente, realizar a consulta se o trabalhador tem direito ao Saque Extraordinário do FGTS;

Por fim, consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital.

