Saque duplo do FGTS de até R$ 4 mil. Veja como receber

Neste momento de alta inflação no país, com uma alta nos preços dos produtos, quem não está precisando de uma dinheiro extra na conta, não é mesmo? Isso pode ser possível com as liberações do Fundo de Garantia.

Atualmente, os trabalhadores com direito ao saque extraordinário do FGTS poderão retirar valores de até R$ 4 mil ainda neste mês maio. As quantias citadas correspondem ao saque duplo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que ultrapassa os R$ 1 mil previstos quando somado a uma outra modalidade de saques liberadas pelo Governo Federal.

Ademais, o que acontece é que milhares de trabalhadores, além do saque emergencial, também aderiram ao saque-aniversário do Fundo. Nesse programa de liberações, o trabalhador poderá sacar uma parte do saldo acumulado no fundo, que pode vir acrescida de uma parcela adicional. Em alguns casos, o valor extra pode chegar a R$ 2,9 mil.

Saque duplo de quase R$4 mil do FGTS

O saque duplo do FGTS é uma grande oportunidade de retirada dos valores do FGTS. No entanto, é importante lembrar que nem todos terão direito. Veja como vai funcionar.

O saque-aniversário do FGTS retira parte do dinheiro da conta do FGTS levando em conta a faixa de saldo que o trabalhador tem disponível. Dessa forma, se após realizar o saque aniversário o trabalhador ainda possuir valores para retirar, o cidadão ainda poderá fazer o saque extraordinário de até R$ 1.000.

No entanto, a regra é diferente para o trabalhador que realizou a antecipação do saque aniversário e agora deseja o saque emergencial do FGTS. Acontece que ao contratar a antecipação das três parcelas do saque aniversário ocorre o bloqueio do saldo do FGTS como garantia de operação de crédito.

De acordo com informações da CAIXA, no momento da antecipação do saque do FGTS ocorrerá o bloqueio total do saldo do FGTS, considerando que a base de cálculo para crédito teve por base todo o saldo disponível em conta fundo.

FGTS extraordinário de R$ 1 mil

Em conformidade com o calendário de pagamentos, os saques continuarão sendo liberados até 15 de junho. Por outro lado, todos os grupos poderão sacar até dezembro, de acordo com informações do Governo Federal. Veja o cronograma para os nascidos a cada mês: Janeiro: 20 de abril

Fevereiro: 30 de abril

Março: 04 de maio

Abril: 11 de maio

Maio: 14 de maio

Junho: 18 de maio

Julho: 21 de maio

Agosto: 25 de maio

Setembro: 28 de maio

Outubro: 1º de junho

Novembro: 08 de junho

Dezembro: 15 de junho Saque-aniversário Por outro lado, o saque-aniversário do FGTS é liberado anualmente, conforme o mês de aniversário do trabalhador que possui dinheiro disponível nas contas do fundo. Segundo as regras, quem optar pelo saque dos valores, poderá fazer isso pela internet, via aplicativo do FGTS no celular e pelo site da Caixa. Ademais, o trabalhador também poderá sacar esse dinheiro nas agências da Caixa. Por fim, as regras para o saque-aniversário fixam porcentagens diferentes, dependendo de quanto o cidadão possui na conta do FGTS. Veja:

É importante destacar que os trabalhadores nascidos em maio e que aderiram a modalidade do saque-aniversário já podem efetuar o saque. A CAIXA revelou que os pagamentos começaram desde o dia 1 º de maio. Conforme informado, o adicional pago nesta modalidade de pagamentos pode chegar a até R$2.900.

Ademais, vale evidenciar que o trabalhador nascido em maio e que ainda não aderiu ao saque-aniversário, pode optar pelo recebimento do benefício até o fim deste mês. Desse modo, também já estarão com os saques liberados na CAIXA.

Por fim, os nascidos nos meses seguintes também poderão aderir a opção até o último dia útil do mês de aniversário. Essa nova modalidade, denominada de saque-aniversário, foi criada com o objetivo de que o trabalhador formal utilize uma quantia anual oriunda do fundo, sem necessidade de cumprir as demais regras do saque.