Saque extra de até R$ 1 mil do FGTS: Veja o que será liberado nesta semana

O Governo Federal libera nesta quarta-feira, 11, mais um lote do saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Os trabalhadores contemplados podem sacar até R$ 1 mil das suas contas do fundo.

As liberações estão ocorrendo segundo o mês de nascimento de cada trabalhador. Até o momento, já podem sacar os valores os cidadãos nascidos em janeiro, fevereiro e março. O próximo depósito será para os aniversariantes de abril.

De acordo com o Governo Federal, o novo saque contemplará cerca de 42 milhões de pessoas com saldo disponível no FGTS. Além disso, a intenção é ajudar cada trabalhador a pagar suas dívidas, assim, impulsionando a economia do país.

Como consultar o FGTS?

Pelo site do FGTS

Em primeiro lugar, o trabalhador que preferir, pode consultar o saldo do FGTS através do site oficial do Fundo de Garantia. Lá será possível saber se o cidadão tem direito ao saque.

Portanto, em caso de resposta positiva, ele também poderá consultar a data de liberação de crédito que será feita pelo Governo Federal.

Pelo aplicativo do FGTS

Pelo aplicativo, a gama de possibilidades é notadamente maior. Por lá, o cidadão também poderá saber se há algum saldo em seu nome e também qual será a data do recebimento do benefício, em caso de resposta positiva. No entanto, além disso, o trabalhador também poderá consultar alguns dados básicos que estão disponíveis.

Calendário de pagamentos

Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, cerca de 3,7 milhões de trabalhadores nascidos em abril e 3,8 milhões de trabalhadores que nasceram em maio terão o dinheiro liberado nesta semana.

Veja o cronograma para os nascidos a cada mês:

Janeiro: 20 de abril

Fevereiro: 30 de abril

Março: 04 de maio

Abril: 11 de maio

Maio: 14 de maio

Junho: 18 de maio

Julho: 21 de maio

Agosto: 25 de maio

Setembro: 28 de maio

Outubro: 1º de junho

Novembro: 08 de junho

Dezembro: 15 de junho

Canais de atendimento

Primeiramente, em caso de dúvidas o trabalhador terá os seguintes canais de atendimento:

Aplicativo do FGTS e agências da Caixa Econômica Federal:

Consultar o valor a ser creditado;

Consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital;

Informar que não quer receber o crédito do valor;

Solicitar o retorno do valor creditado para a conta FGTS;

Por fim, alteração cadastral para criação de Conta Poupança Social Digital.

Site fgts.caixa.gov.br:

Primeiramente, realizar a consulta se o trabalhador tem direito ao Saque Extraordinário do FGTS;

Por fim, consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital.