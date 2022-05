Saque extraordinário do FGTS: Caixa orienta como evitar golpes

Com o andamento das liberações do saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), criminosos estão se aproveitando para aplicar os seus golpes. Pensando nisso, a Caixa Econômica Federal deu algumas recomendações para que os trabalhadores se protejam.

Na última quarta-feira (25), o resgate de até R$ 1 mil foi liberado para os trabalhadores nascidos em agosto. Ainda esta semana, no próximo sábado, o saque estará disponível para os titulares nascidos no mês de setembro. Os valores poderão ser sacados até dia 15 de dezembro.

Confira as dicas de proteção divulgadas pela Caixa

O trabalhador deve usar apenas os canais oficiais do banco para buscar informações e ter acesso aos serviços;

O trabalhador jamais deve compartilhar seus dados pessoais, como login e senha;

A Caixa não envia mensagens com solicitação de senhas, dados ou informações pessoais;

A Caixa também não envia links e não pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou WhatsApp.

As senhas bancárias não devem estar salvas em aparelhos celulares ou computadores;

O trabalhador não deve aceitar ajuda de estranhos, mesmo dentro das agências. A orientação é recorrer apenas aos funcionários da instituição.

Caso prefira, o trabalhador ainda pode ser atendido pelo aplicativo do FGTS, pelo telefone 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-104-0104 (demais regiões), além de buscar ajuda em uma das agências da Caixa.

Solicitação e liberação do dinheiro

Seja como for, entre o dia da solicitação do saque e o dia que o valor é creditado no Caixa Tem, o trabalhador deve aguardar um prazo mínimo para o processamento do pedido. Por esse motivo, o crédito pode se realizar em data posterior do calendário estabelecido pela Caixa.

Portanto, a Caixa Econômica Federal orienta que o trabalhador acompanhe a data prevista para crédito pelo aplicativo do FGTS.

Caixa já liberou saque do FGTS para 8 grupos de trabalhadores

De acordo com um levantamento, oito grupos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) já podem sacar os valores do FGTS.

Conforme dados oficiais, o Governo Federal liberou o dinheiro para os nascidos de janeiro a agosto. A estimativa é que aproximadamente 28 milhões de trabalhadores façam parte desses oito grupos.

Dessa forma, podem recebem o novo saque do FGTS, os trabalhadores regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), trabalhadores rurais, trabalhadores intermitentes e temporários (trabalhadores urbanos contratados por uma empresa para prestar serviços por determinado período) e trabalhadores avulsos (quem presta serviços a várias empresas, mas é contratado por um sindicato).

Logo, em caso de dúvidas o trabalhador terá os seguintes canais de atendimento:

Aplicativo do FGTS e agências da Caixa Econômica Federal:

Em primeiro lugar, consultar o valor a ser creditado;

Consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital;

Informar que não quer receber o crédito do valor;

Solicitar o retorno do valor creditado para a conta FGTS;

Por fim, alteração cadastral para criação de Conta Poupança Social Digital.

Site fgts.caixa.gov.br:

Primeiramente, realizar a consulta se o trabalhador tem direito ao Saque Extraordinário do FGTS;

Por fim, consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital.