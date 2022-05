Saque extraordinário do FGTS: Depósito não é feito automaticamente para todos. Veja o que fazer

Os trabalhadores que não sacaram o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) emergencial, liberado pelo Governo Federal em 2020, no início da pandemia da Covid-19, não terá o pagamento do saque extraordinário automaticamente. Segundo informações do Governo, será necessário realizar a solicitação online, via aplicativo oficial do FGTS (disponível para download na versão Android e iOS).

De acordo com o calendário oficial, os demais trabalhadores receberão o pagamento do benefício automaticamente na conta-poupança social digital Caixa Tem. O Governo fará os pagamentos até o dia 15 de junho, conforme o cronograma de saques.

A Caixa Econômica Federal informa que o prazo para aceitar o depósito automático vai até o dia 15 de dezembro. Quem não desejar o valor de até R$ 1 mil, pode recusar o recebimento do benefício até o dia 10 de novembro. O procedimento poderá ser realizado via aplicativo do FGTS. Ademais, quem não realizar o saque terá o dinheiro integralmente devolvido, com as devidas correções.

A consulta do recebimento do FGTS poderá ser feita via site, aplicativo e internet banking da Caixa e das agências. No entanto, é importante destacar que o aplicativo oficial disponibilizado conta com mais opções, como, por exemplo, a consulta do dinheiro devido, atualização dos dados da conta e a solicitação para não receber o saque e manter a quantia na conta do fundo.

Calendário de pagamento do novo saque do FGTS 2022

O calendário oficial de pagamento está sendo realizado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Isso vale tanto para quem possui contas ativas (emprego atual) quanto para quem tem contas inativas (empregos passados). As datas são referente a quando ocorrerá a liberação do pagamento. Entretanto, vale destacar que todos os grupos seguirão tendo direito ao sacar até 15 de dezembro.

Conforme informado, o trabalhador que não sacar até dezembro, terá a quantia de volta no fundo.

Mês de nascimento Data de liberação do novo saque do FGTS Janeiro 20 de abril Fevereiro 30 de abril Março 04 de maio Abril 11 de maio Maio 14 de maio Junho 18 de maio Julho 21 de maio Agosto 25 de maio Setembro 28 de maio Outubro 1º de junho Novembro 8 de junho Dezembro 15 de junho