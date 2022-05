Conforme informações divulgadas pelo Governo Federal, o pagamento de até 12 parcelas atrasadas de financiamento habitacional é a segunda medida com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) anunciada recentemente pelo Governo Federal para impulsionar a economia.

Saque extraordinário do FGTS: medida para impulsionar a economia

A primeira, libera saque de até R$ 1.000 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme divulgado amplamente por diversos canais. Em abril, os recursos já foram liberados para quem nasceu em janeiro e fevereiro.

Calendário oficial

Por conseguinte, neste mês a liberação será para os nascidos em março (4 de maio), abril (11 de maio), maio (14 de maio), junho (18 de maio), julho (21 de maio), agosto (25 de maio) e setembro (28 de maio). Em junho será liberado para os nascidos em outubro (1º de junho), novembro (08 de junho) e dezembro (15 de junho).

O saque extraordinário estará vigente até o final de 2022

Conforme informações oficiais do Governo Federal, o valor liberado depende do saldo que cada pessoa possui no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), considerando a soma dos valores disponíveis de todas as suas contas do FGTS e poderá ser sacado até 15 de dezembro de 2022.

O crédito é disponibilizado na Conta Poupança Social Digital do trabalhador

O Governo Federal explica que o crédito do Saque Extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é realizado em Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal em nome dos trabalhadores.

Praticidade no pagamento de contas e boletos

A divulgação oficial do Governo Federal complementa as informações, explicando que após o crédito dos valores, já será possível pagar boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos, além de fazer compras em estabelecimentos comerciais pagando com o QR code nas maquininhas, tudo por meio do aplicativo Caixa Tem.

Transferências e outras transações via Pix

Além disso, as informações oficiais destacam que o valor também poderá ser transferido para outras contas bancárias. O cliente também pode realizar transações por meio do Pix, além de efetuar saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas.

Cerca de 42 milhões de trabalhadores possuem direito ao benefício

De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de R$ 30 bilhões serão liberados para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque, explica o Governo Federal através de sua plataforma oficial.

Caso tenha dúvidas sobre o Saque Extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é importante que procure os canais oficiais da Caixa Econômica Federal.