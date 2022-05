Saque extraordinário do FGTS: Veja como consultar o número do PIS

As consultas para verificar o valor do saque já estão disponíveis pelo aplicativo do FGTS, no site do órgão, nas agências da Caixa Econômica Federal ou por SMS. O procedimento pelo site da Caixa exige o número do NIS (PIS/Pasep).

O saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) está com os pagamentos em andamento. Os depósitos estão sendo realizados conforme o mês de nascimento de cada trabalhador, até o dia 15 de junho.

As consultas para verificar o valor do saque já estão disponíveis pelo aplicativo do FGTS, no site do órgão, nas agências da Caixa Econômica Federal ou por SMS. O procedimento pelo site da Caixa exige o número do NIS (PIS/Pasep).

Os trabalhadores que não quiserem realizar o saque, podem informar o cancelamento do depósito pelo próprio aplicativo do FGTS, até o dia 10 de novembro. Porém, caso não movimente os valores os mesmos retornarão às contas do fundo devidamente corrigidos.

Contudo, é importante frisar que o FGTS é liberado apenas em situações específicas previstas em lei, como o próprio nome diz, o saque em questão é extraordinário, sendo ele uma medida tomada pelo Governo Federal para impulsionar a economia do país.

Veja como descobrir o número do PIS

Por telefone

Ligando para a Central de Atendimentos da Previdência Social, no número 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h;

Ligando para a Central de Atendimentos da Caixa, no telefone 0800-7260207. O atendimento eletrônico é disponível por 24 horas no dia, em 7 dias na semana. Já o atendimento com atendente, ocorre de segunda a sexta, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h.

Por aplicativos

Pela Carteira de Trabalho Digital, disponível para download na versão Android ou iOS;

Pelo aplicativo FGTS, também disponível para download na versão Android ou iOS; e

Nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem, que podem ser baixados em smartphones (Android) e iPhones (iOS).

Por sites

Pelo site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis), basta:

No site da Caixa Econômica, basta informar o número do CPF ;

; Pelo site Meu INSS, basta fazer o cadastro e consultar os dados do usuário no ícone superior à direita – incluindo o número do PIS.

Veja como consultar o seu FGTS

Pelo aplicativo:

Baixe ou atualize o aplicativo do FGTS caso já tenha; Abra o app e clique em “Entrar no aplicativo” e clique em “Continuar”; Informe seu CPF, vá em “Não sou um robô” e, depois, em “Próximo”; É possível que o sistema solicite a identificação de imagens, selecione-as e vá em “Verificar”; Na sequência, informe a senha e clique em “Entrar”; Aparecerá uma mensagem com informações sobre o saque extraordinário do FGTS, clique em “Entendi”; Na tela inicial, vá em “Saque Extraordinário”; Em seguida, aparecerá quanto estará disponível para o saque; Clique em “Ver contas FGTS liberadas”, caso queira saber de quais contas o dinheiro será debitado; Para liberar o dinheiro, basta voltar à tela anterior e tocar em “Solicitar saque”; Para finalizar, clique em “Confirmar”.

Pelo site:

Acesse o site www.fgts.caixa.gov.br; Na página inicial, vá em “Saque Extraordinário do FGTS” e clique em “Consulte aqui”; Informe o seu CPF ou o número do PIS; Clique em “Não sou um robô” e vá em “Continuar”; Caso o sistema solicite a identificação de imagens, identifique-as e vá em “Verificar”; Insira a sua senha e clique em “Continuar”; Feito isto, o sistema informará se você terá direito ao saque do FGTS e como ocorrerá o procedimento.

Calendário de pagamentos

Nascidos em janeiro – 20 de abril (quarta);

Nascidos em fevereiro – 30 de abril (sábado);

Nascidos em março – 4 de maio (quarta);

Nascidos em abril – 11 de maio (quarta);

Nascidos em maio – 14 de maio (sábado);

Nascidos em junho – 18 de maio (quarta);

Nascidos em julho – 21 de maio (sábado);

Nascidos em agosto – 25 de maio (quarta);

Nascidos em setembro – 28 de maio (sábado);

Nascidos em outubro – 1 de junho (quarta);

Nascidos em novembro – 8 de junho (quarta);

Nascidos em dezembro – 15 de junho (quarta).