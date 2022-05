SC autoriza concursos para diversos órgãos com mais de 2 mil vagas

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, autorizou nessa segunda-feira, 23 de maio, a realização de concursos públicos em 12 órgãos diferentes da administração.

Ao todo, o governo catarinense pretende preencher 2297 vagas em órgãos como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Científica, Polícia Civil, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Agricultura, Epagri, Iprev, Controladoria-Geral do Estado, Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa.

A decisão foi tomada após deliberação do grupo gestor do governo.

Em reunião, o governador também autorizou a nomeação de 796 novos servidores aprovados em concursos anteriores para cargos da Polícia Civil, Polícia Científica, Secretaria de Estado da Fazenda e Cidasc.

O objetivo da administração estadual é que esses novos servidores ocupem as vagas até o dia 30 de junho de 2022.

“Essas ações são possíveis agora porque nós arrumamos a casa. O Governo do Estado voltou a ter o seu caixa organizado em condições de fazer a reposição das vagas em diversas posições do funcionalismo público. Também estamos trabalhando na valorização das carreiras. São ações de gestão conscientes e sustentáveis no longo prazo”, afirma o governador.

De acordo com o secretário da Administração de Santa Catarina, Jorge Eduardo Tasca, os novos concursos e as nomeações serão realizadas para suprir o quadro de servidores e aproveitar a boa saúde financeira do estado.

Segundo Tasca, os gastos com folha de pessoal também se apresentam abaixo do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que é outro motivo para a contratação dos novos servidores.

Os novos editais deverão ser divulgados nas próximas semanas, conforme comunicado da Secretaria de Comunicação do governo.

O número de vagas, assim como salários e requisitos para contratação, também serão definidos em breve.

Órgãos e vagas para os novos concursos públicos de Santa Catarina

Polícia Militar – 500 vagas para praças e 50 vagas para oficiais

500 vagas para praças e 50 vagas para oficiais Corpo de Bombeiros Militar – 500 vagas para praças (250 em 2023 e 250 em 2024) e 15 vagas para oficiais

500 vagas para praças (250 em 2023 e 250 em 2024) e 15 vagas para oficiais Polícia Científica – 196 vagas para auxiliares criminalísticos

196 vagas para auxiliares criminalísticos Udesc – 30 vagas para técnicos universitários e 30 vagas para professores

30 vagas para técnicos universitários e 30 vagas para professores Controladoria-Geral do Estado – 95 vagas para auditores

95 vagas para auditores Procuradoria-Geral do Estado – 42 procuradores e 61 vagas para cargos diversos

– 42 procuradores e 61 vagas para cargos diversos Iprev – 30 vagas para cargos de nível superior

30 vagas para cargos de nível superior Secretaria de Estado da Saúde – 385 vagas para cargos diversos

385 vagas para cargos diversos Polícia Civil – 50 vagas para delegados e 70 vagas para psicólogos

– 50 vagas para delegados e 70 vagas para psicólogos Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural – 100 vagas diversas (sendo 70 para nível superior e 30 para nível médio)

– 100 vagas diversas (sendo 70 para nível superior e 30 para nível médio) Epagri – 100 vagas para cargos diversos

– 100 vagas para cargos diversos Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – 43 cargos de apoio

Servidores que serão nomeados até o fim de junho em SC

Polícia Civil – 324 agentes de polícia e 113 escrivães

324 agentes de polícia e 113 escrivães Polícia Científica – 75 peritos oficiais

75 peritos oficiais Secretaria de Estado da Fazenda – 79 auditores fiscais da Receita e 162 analistas da Receita

– 79 auditores fiscais da Receita e 162 analistas da Receita Cidasc – 43 médicos veterinários

Concursos previstos em todo o país

Em todo o Brasil, diversos concursos públicos já foram autorizados e agora aguardam a publicação do edital oficial.

Existem vagas previstas para cargos que contemplam desde candidatos com nível fundamental e médio até candidatos com nível técnico e superior.

As áreas também são bem variadas, mas com destaque especial para a educação e segurança pública.

Como é o caso, por exemplo, do governo do Ceará que já autorizou editais para contratação de 2 mil professores e mais 1 mil novos policiais militares.

Já no Espírito Santo, a previsão é de abertura de edital em breve para contratação de delegados da Polícia Civil.

O estado da Paraíba também prevê abertura de edital ainda neste ano para contratação de novos soldados da Polícia Militar.