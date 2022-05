Secretaria de Saúde de Penedo adota novas estratégias para atender vítimas das chuvas

Mutirão na zona rural atenderá, de forma prioritária, povoados com problemas no abastecimento de água

O governo Ronaldo Lopes está mobilizado para atender a população em meio ao desastre causado pelas fortes chuvas em Penedo, município que está entre os 3 mais afetados em Alagoas.

A assistência coordenada pela Defesa Civil Municipal tem ações diretas de todas as secretarias, principalmente das pastas de Serviços Públicos, Assistência Social, Meio Ambiente, Educação, Comunicação e Saúde.

Em relação ao atendimento médico, o Secretário Epitácio Correia coordenou reunião na tarde desta segunda-feira, 30, para definir um novo plano de ações.

“Nós decidimos manter equipes fixas nas escolas que estão com maior número de famílias acolhidas e uma equipe volante visitando diariamente os demais abrigos para realizar atendimentos e fazer as prescrições”, explica o gestor da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

Outra determinação é concentrar esforços na zona rural, com prioridade para comunidades com problemas no abastecimento de água a fim de se promover as devidas orientações e encaminhamento, quando necessário, de paciente para unidade básica de saúde ou UPA.

A Secretaria de Saúde de Penedo também alinhou a assistência das equipes da UPA e SAMU, ambas em estado alerta e à disposição para atuar a qualquer momento.

A rede básica de saúde funciona para casos de rotina, ao tempo em que os danos causados pelas chuvas em setores da SEMS estão sendo corrigidos para normalização do atendimento em todos os setores.

