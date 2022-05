Secretaria de Saúde de Penedo participará do projeto SB Brasil

Município é um dos doze selecionados para o estudo em todo Brasil

Penedo é um dos 12 municípios selecionados para o projeto SB Brasil, estudo sobre as condições de saúde bucal da população brasileira que visa fortalecer a política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) pelo Ministério da Saúde.

O projeto conta com a parceria da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), sendo executado em articulação com gestores estaduais e municipais, juntamente com coordenação geral de saúde bucal das esferas federal, estadual e municipal.

Em Penedo, a Coordenadora de Saúde Bucal, Drª Edilaine Soares, da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) estará à frente do projeto, juntamente com o cirurgião-dentista da Estratégia em Saúde, Fabio Miguel Costa (pesquisador do projeto), Maria Betânia Santos de Deus (anotadora do projeto) e Iranilda de Oliveira Santos (agente comunitária de saúde).

A pesquisa visa identificar as doenças mais prevalecentes como cárie dentária, doenças periodontais, necessidade de prótese dentária, condições de oclusão, traumatismo dentário e o impacto dessas doenças na qualidade de vida dos pacientes.

Com a inclusão entre todos os municípios do Brasil, a gestão Crescendo Com Seu Povo se mostra presente em trabalhos voltados ao fortalecimento da política nacional de saúde bucal e princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mais uma prova do compromisso do Prefeito Ronaldo Lopes com os que mais precisam de ações do poder público.

