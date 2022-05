Secretaria de Saúde de Penedo realiza mais uma edição do Castra Pet

Donos de cães e gatos precisam fazer cadastramento nesta quarta-feira, 11

Decom PMP

Pessoas residentes em Penedo interessadas em castrar seu cão ou gato podem participara de mais uma edição do Programa Castra Pet.

O trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) abre inscrição a partir das 9 horas de amanhã (quarta-feira, 11) no Centro de Saúde III, o antigo SESP.

A castração é gratuita e acontece no próximo dia 24 para as famílias de baixa renda. Serão castrados pets fêmea e macho, mas somente um animal por família.

No ato da inscrição é preciso levar os seguintes documentos: CPF, carteira de identidade, comprovante de residência, número do NIS e comprovante de renda, se dispor deste documento.

Após essa primeira etapa do Castra Pet, uma equipa da SEMS vai até casa do proprietário para examinar o animal para a realização do procedimento cirúrgico, identificando eventuais casos de calazar em cães.

O Castra Pet é oferecido de forma gratuita pela Prefeitura de Penedo para evitar a reprodução indesejada de gatos e cachorros na cidade, o que reduz problemas de saúde pública.

Em uma clínica particular, o custo da esterilização é alto para famílias de baixa renda, variando de trezentos a mil reais, conforme tipo de anestesia necessária para a cirurgia que avalia peso e tamanho do animal, além do quadro geral de saúde.

Fagner Honorato – jornalista