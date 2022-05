Secretaria de Saúde de Penedo reforça vacinação contra sarampo e gripe Influenza

Dia D da campanha acontece no sábado, 21, em seis locais diferentes

Secom PMP

O ‘Dia D’ da campanha de vacinação’ contra a gripe Influenza e o Sarampo em Penedo acontece no próximo sábado, 21.

O foco da campanha desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) é o público-alvo formado por crianças a partir de seis meses de idade até menores de cinco anos para imunização contra o sarampo, além dos profissionais da saúde.

A vacina contra a gripe Influenza também é direcionada para a mesma faixa etária infantil e também para idosos, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades.

Os pontos de vacinação para o Dia D irão funcionar em seis locais, entre eles no Centro Histórico, em frente da Igreja de São Gonçalo Garcia, das 7h às 17 horas.

Os demais locais também iniciam o trabalho às 7 horas, mas se estendem até as cinco da tarde no posto de saúde do Barro Vermelho, posto de saúde São José, anexo do Oiteiro, Praça de Santa Luzia/Centro de Inclusão Digital e na praça do Conjunto Mata Atlântica 1.

O público deve apresentar o cartão de vacina e documentos pessoais, inclusive os que atestam a condição de comorbidade, para facilitar o fluxo da imunização.

Confira abaixo mais informações: