Seleção da Ilha conquista Campeonato de Futebol Master de Penedo

A equipe Seleção da Ilha sagrou-se campeã do Campeonato Amador de Futebol Master 2022, competição promovida pela Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SEMS).

O time conquistou o troféu José Carlos dos Santos (homenagem ao falecido Zé do Vá, ex-jogador do Sport Club Penedense) após vencer o Clube dos 30 pelo placar de 2 x 1.

O terceiro lugar no campeonato promovido pela SEMS Penedo para ‘boleiros’ com mais de 40 anos foi a equipe do Ramalhão, que aplicou a goleada de 5 a 1 sobre o Guarani Master.

A competição iniciada com 16 times foi encerrada na manhã de ontem (domingo, 15), no Campo do Sinimbú.

