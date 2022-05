Semana tem início com quedas de árvores e bloqueio de vias na capital e interior

As chuvas que voltaram a cair desde a noite deste domingo (29) voltam a causar transtornos em Maceió e nas cidades do interior. Na capital, foram registradas três quedas de árvores obstruindo vias. A primeira delas caiu sobre o muro de uma residência na Avenida Guaxuma, impedindo a saída dos moradores. Outra árvore tombou na…

A primeira delas caiu sobre o muro de uma residência na Avenida Guaxuma, impedindo a saída dos moradores. Outra árvore tombou na Rua Íris Alagoense, bloqueando parcialmente a vida. Na Praça Bonfim, uma árvore tombou parcialmente sobre as pistas do Viaduto Ib Gatto, no Poço.

Na Rua Marquês de Abrantes, um veículo caiu dentro de um riacho. Três mulheres vinham noi veículo e foram resgatadas por moradores da localidade sem qualquer ferimento.

QUEDAS EM RODOVIAS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a interdição parcial em vários trechos de rodovias federais em Alagoas. Há bloqueios na altura do Km 69, em Messias; Km 56, em Murici; e Km 32, em União dos Palmares.

Ainda segundo a PRF, o trânsito está fluindo por uma faixa de rolamento.

CHUVAS PROSSEGUEM

De acordo com o coronel Mosés, da Defesa Civil Estadual, a previsão é de chuva para toda o dia de hoje, sobretudo na capital e todo litoral, zona da mata a agreste. O tempo só deve ficar firme no sertão.