Semarh emite alerta para pancadas de chuvas nos próximos dias

A Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos hidricos de Alagoas (Semarh) emitiu, nesta segunda-feira, 2, alerta de pancadas de chuvas para os próximos dias em diversos pontos do Estado.

De acordo com o comunicado, estas pancadas podem gerar acumulados significativos nas regiões do Baixo São Francisco, Zona da Mata e Agreste, além de situações pontuais no Litoral. A Semarh e a Defesa Civil alertam que nestas regiões, existe risco de alagamentos, principalmente nas áreas com deficiência de drenagem urbana e cheias em pequenos riachos.

Em entrevista, o Major Rômulo Gedes, da Defesa Civil de Alagoas, informou que são justamentes essas áreas as que precisam de maior atenção, já que agora em Maio se inicia a quadra chuvosa, período de maior chuva no estado, que vai até Agosto.

Ele alerta que é necessário estar atento às mudanças do clima e ao aumento do volume de chuvas e evitar maiores tragédias fazendo a revisão dos telhados das residências, estacionando veículos em locais mais altos e saindo de casa, se necessário, principalmente para quem mora em áreas de risco.

No interior, em municípios como Capela, Rio Largo e União dos Palmares diversas ruas ficaram inundadas e casas foram invadidas pela água. Maceió também enfrenta alagamentos em diversos pontos da cidade.

Abelardo Nobre, da Defesa Civil de Maceió, reforçou que os Núcleos Comunitários de Defesa Civil (Nudecs) estão preparados para esse momento chuvoso na cidade e trabalham no monitoramento dos mais de 500 pontos de riscos, distribuídos em sete áreas de risco na Capital, que apresentam risco de deslizamentos ou transbordamentos.

Partes da cidade que têm o terreno mais acidentando, como os bairros do Jacintinho e Chã de Jaqueira, estão sendo acompanhados de perto, mas continuam, por enquanto, com volume de chuva moderado.

Para quem precisar de ajuda, o Corpo de Bombeiros é o órgão de resposta imediata e pode ser acionado pelo telefone 193.

A previsão do tempo para as outras regiões ambientais do Estado de Alagoas é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva rápida em pontos isolados.