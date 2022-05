SEMS e IGPS realizam a entrega de óculos para pessoas carentes em Penedo

Assistência desenvolvida atende população de baixa renda do município

Decom PMP com Assessoria SEMS Penedo

Pessoas que se enquadram no perfil de baixa renda atendidas em Penedo com consulta oftalmológica e escolha do modelo dos óculos, tudo gratuito, receberam o benefício nessa quinta-feira (05).

A entrega do projeto desenvolvido em parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais (IGPS) aconteceu no Theatro Sete de Setembro, mesmo local onde foi realizado o atendimento ao públicos nos dias 22 e 23 de maio.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) faz o levantamento da demanda na rede de atenção primária e encaminha os pacientes para os exames e a escolha da armação, parte que cabe ao IGPS, trabalho que proporciona melhora qualidade de vida às camadas que mais precisam do poder público.

“Fizemos essa entrega de óculos para pessoas que não têm condições de pagar por uma consulta e nem a confecção dos óculos. Enquanto tivermos pessoas com essa necessidade de óculos, iremos fazer o que tiver ao nosso alcance para atender essas pessoas da melhor maneira possível”, informa o Secretário Municipal de Saúde, Epitácio Correia.

O gestor acrescenta aos que não puderam comparecer na data da entrega devem se dirigir até a sede da Secretaria da Saúde de Penedo, localizada em frente à Escola Nossa Senhora da Fátima, com o cartão do SUS para pegar os óculos.

Em breve, uma nova edição da parceria entre SEMS e IGPS será divulgada.

Texto Gabriela Flores – Jornalista Assessoria SEMS