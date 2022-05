Senff abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Senff, referência em soluções financeiras para o varejo, abre vagas de emprego pelo país. As oportunidades abrangem várias áreas dentro da companhia e são voltadas para candidatos que se identificam com a mesma. Veja os cargos disponíveis e acompanhe todas as informações relevantes para participação.

Senff anuncia novas oportunidades no Brasil

Criada em 1892, a empresa Senff, especialista em serviços tecnológicos e financeiros, está buscando profissionais que se identifiquem com a companhia e tenham todos os requisitos necessários para ocupar o cargo onde deseja atuar. Para se inscrever é necessário residir na cidade onde a unidade da empresa possui vagas disponíveis.

Acompanhe os cargos e requisitos exigidos para candidatura:

Operadores de Atendimento PCD – Curitiba : ensino médio concluído, atendimento ao cliente via telefone, Excel básico e disponibilidade para trabalhar aos finais de semana;

: ensino médio concluído, atendimento ao cliente via telefone, Excel básico e disponibilidade para trabalhar aos finais de semana; Analista de Contas Relacionamento – todo o Brasil : ensino médio concluído, experiência em atendimento ao cliente, pacote Office intermediário e CNH ativa;

: ensino médio concluído, experiência em atendimento ao cliente, pacote Office intermediário e CNH ativa; Analistas de Tesouraria – Todo o Brasil : superior concluído, conhecimento em sistema de mensageria e tesouraria bancária;

: superior concluído, conhecimento em sistema de mensageria e tesouraria bancária; Operador de Atendimento – todo o Brasil : ensino médio completo, experiência com clientes, Excel básico e disponibilidade para trabalhar aos finais de semana;

: ensino médio completo, experiência com clientes, Excel básico e disponibilidade para trabalhar aos finais de semana; Analista de Sistemas Desenvolvedor – todo o Brasil : formação superior completa ou em andamento, webservice soap, mensageria, JavaScript e Docker;

: formação superior completa ou em andamento, webservice soap, mensageria, JavaScript e Docker; Banco de Dados – todo o Brasil : superior concluído ou em andamento, conhecimento em banco de dados, Oracle, sistema operacional Linux, cloud e tecnologia da informação;

: superior concluído ou em andamento, conhecimento em banco de dados, Oracle, sistema operacional Linux, cloud e tecnologia da informação; Assistente de Contas a Receber – todo o Brasil: superior concluído, conhecimento protheus, Excel e facilidade em cálculos.

Como se candidatar

Para ocupar uma das funções na empresa Senff, os profissionais interessados deverão atender todos os requisitos exigidos, além de residir nas cidades onde as vagas estão disponíveis. Para se inscrever basta acessar o site de inscrição.

