Série B: CSA perde para o Vasco e corre risco de terminar rodada na Zona do Rebaixamento; veja os melhores momentos

Morgana Oliveira/Ascom CSA

O CSA foi derrotado pelo Vasco, na noite deste sábado (7), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, por 1 a 0, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O gol da vitória do Cruzmaltino foi marcado pelo atacante Gabriel Pec. Com a derrota, o time azulino manteve os seis pontos conquistados, mas caiu para a 15ª posição na tabela. Já o Vasco subiu para a 5ª colocação, com 10 pontos.

https://www.youtube.com/watch?v=VAsoGgbc7XM

Devido a derrota, o CSA pode terminar a rodada na Zona do Rebaixamento da Série B. Para isso acontecer, basta o Guarani vencer a Ponte Preta, neste domingo (8) e o Sampaio Correa ganhe do CRB, na próxima segunda-feira (9), no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

O Azulão volta a campo na próxima terça-feira (10) pela Copa do Brasil. O time vai enfrentar o América Mineiro, em Belo Horizonte, às 19 horas. Na primeira partida entre as duas equipes, o Coelho venceu o CSA por 3 a 0, no Estádio Rei Pelé.

Pela Série B, o time alagoano joga somente no próximo sábado (14), às 20h30, diante do Operário/PR.