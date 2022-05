Sescoop abre vagas de emprego em São Paulo

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo (Sescoop) abre novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOCALIDADES Coordenador(a) de suporte Blumenau/SC Coordenador de desenvolvimento Rio de Janeiro/RJ ou home office Coordenador(a) de suporte Não informado Head de comunicação São Paulo/SP ou home office Administrador de banco de dados Home office Administrador de banco de dados Blumenau/SC Analista de dados – manutenção da tecnologia Blumenau/SC Dev full stack Blumenau/SC Dev java Blumenau/SC Dev PL/SQL – fábrica de software Ribeirão Preto/SP Dev – engenheiro de dados Home office

Os contratados farão jus à benefícios, tais como, vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica e auxílio-creche.

Sobre a Sescoop O Sescoop contribui para a autogestão da sua cooperativa, garantindo maior competitividade e, principalmente, o atendimento aos interesses dos cooperados. E não importa aonde você quer chegar, o desenvolvimento humano está no centro do trabalho realizado pelo Sescoop. Com base na realidade da sua cooperativa, identificamos junto com você quais são as melhores soluções. Ganha o colaborador, ganha o cooperado, ganha a cooperativa. Para transformar os ideais cooperativistas em atitudes, trabalhamos em três áreas: monitoramento das cooperativas, formação profissional e promoção social dos cooperados e suas comunidades; entre outras atividades. somoscooperativismo.coop.br

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da SescooSP e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

