SIG abre vagas em São Paulo e Campo Largo

A SIG, fornecedora líder de sistemas e soluções para embalagens assépticas, anunciou a abertura de vagas em São Paulo (SP) e Campo Largo (PR) para diversas áreas e funções. Há chances para atuação no formato presencial, home office e híbrido.

Dentre as vagas disponíveis, destacam-se as funções de Especialista de Produtos e Categorias para América do Sul, Eletricista de Manutenção PL, Consultor de Qualidade Sênior e Operador de Empilhadeira. Os requisitos variam de acordo com a posição desejada e com o nível de senioridade esperado.

A empresa oferece aos seus contratados salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, como Assistência médica, Cuidado dental, Pensão privada, PPR, Subsídio de treinamento (de acordo com a política), Programas de desenvolvimento, Dia de aniversário de folga, Clube de benefícios, Paternidade e licença maternidade estendidas e muito mais.

Além disso, esta é uma ótima oportunidade para quem deseja contribuir diretamente em um dos principais fornecedores mundiais de sistemas de embalagens cartonadas e máquinas de envase de alimentos e bebidas. A sustentabilidade é parte integrante do negócio e os contratados terão um papel importante de contribuição para criação de processos mais sustentáveis.

A empresa informa que todas as pessoas são bem-vindas no processo seletivo, uma vez que há uma preocupação com a diversidade em todos os mercados de atuação.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da empresa para cadastrar o currículo e conferir a lista completa de oportunidades, bem como seus requisitos e escopo de atuação. Clique aqui para conferir.